Energiatehokas Varkauden uusi Prisma

Yhteistoimintaneuvottelut Nina&Henrissä ovat päättyneet 27.8.2020 10:16:50 EEST | Tiedote

Nina&Henrin yhteistoimintaneuvottelut on päättyneet 24.8.2020. Osuuskauppa PeeÄssä on päättänyt lakkauttaa Nina&Henrin myymälän tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Liiketoiminta loppuu vuoden loppuun mennessä. Kaikille Nina&Henrin työntekijöille on tarjottu töitä muista PeeÄssän toimipaikoista. - Olemme saaneet asiasta paljon asiakaspalautetta ja pyrkineet huomioimaan ne päätöksissämme. Nina&Henrin tuttua ja asiantuntevaa henkilökuntaa sekä tuotemerkkejä löytyy jatkossa Sokokselta. Muotikauppa on ollut jo pitkään trendiltään laskevaa ja sitä kautta taloudellisesti erittäin haastavaa. Tämä on näkynyt vahvasti myös Nina&Henrissä, kertoo toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Käydyillä yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole vaikutusta muiden yksiköiden toimintaa.