Enervent Zehnder ratkaisi pyöriväkennoisten ilmanvaihtolaitteiden carry over -ilmiön

Pyöriväkennoisten ilmanvaihtolaitteiden johtava suomalainen valmistaja Enervent Zehnder Oy tuo markkinoille kaikkiin uusiin laitteisiinsa teknologiapäivityksen, joka käytännössä poistaa carry over -ilmiön.

Ilmanvaihtolaitteilta vaaditaan korkeaa suorituskykyä, sillä sisäilmassa on enemmän kosteutta kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten. Saunojen lisäksi asunnoissa ovat yleistyneet tilavat pesu- ja kodinhoitohuoneet. Kosteutta lisää myös ilmatiiviimpi rakentaminen.

– Kustannuksiltaan edullisin ja energiatehokkain laitetyyppi on pyöriväkennoinen ilmanvaihtokone. Tähän asti ne ovat palauttaneet 2-4 prosenttia sisäilmasta takaisin huoneisiin. Nyt olemme suunnitelleet lämmönsiirtimen uusiksi niin, että tämä niin sanottu carry over -ilmiö on huomattavasti parantunut, ja laite saavuttaa silti koko vuoden ympäri mitattuna paremman energiatehokkuuden kuin muut teknologiat. Päivityksen tuoma parannus on todennettu puolueettoman tutkimuslaitoksen mittauksissa, kertoo teknologiapäällikkö Tom Palmgren Enervent Zehnderiltä.

– Enerventin laitteet yhdistettynä vaatimukset täyttävään ja hyvän rakentamistavan mukaiseen ilmanvaihtojärjestelmän toteutukseen antaa ylivoimaisesti energiatehokkuudeltaan ja terveellisyydeltään parhaimman lopputuloksen, Tom Palmgren sanoo.

Pyöriväkennoiset ilmanvaihtolaitteet kasvattavat markkinaosuuttaan

– Uusi tekniikkapäivitys on jo käytössä kaikissa uusissa laitteissamme ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta sekä markkinoilta että alan asiantuntijoilta. Nämä tuotteet vastaavat entistä paremmin sekä asukkaiden odotuksiin asumismukavuudesta että yhteiskunnan yhteiseen näkemykseen energiatehokkuudesta ja asumisen kustannuksista, kertoo Enervent Zehnderin toimitusjohtaja Jukka Riekkinen.

– Toisin kuin muut teknologiat, pyöriväkennoiset laitteet on tarkoitettu nimenomaan kylmiin ilmastoihin, ja siksi ne ovat markkinajohtajia esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, joissa on paitsi kylmää, myös kosteaa talvisin. Suomessa on jostakin syystä keskusteltu jonkin verran laitteiden carry over -ilmiöstä, ja nyt tämäkin asia on ratkaistu. Uskon markkinaosuuden jatkavan kasvuaan, Jukka Riekkinen toteaa.