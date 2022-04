Enervent Zehnderin ilmanvaihtokoneille Avainlippu-tunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Enervent Zehnderin ilmavaihtokoneille Avainlippu-tunnuksen. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle tai tuoteryhmälle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia.

Asuntojen ilmanvaihtoratkaisuihin erikoistunut Enervent Zehnder on valmistanut korkealaatuisia Ilmanvaihtolaitteita Porvoossa jo yli 30 vuoden ajan. Monet tuntevat yhtiön nimellä Enervent. Sveitsiläinen Zehnder-konserni tuli sen omistajaksi vuonna 2018. - Olemme tunnetusti suomalainen ja porvoolainen toimija. Enervent Zehnderillä on vahva ja arvostettu brändi kotimaan markkinoilla. Olemme vuosikymmeniä valmistaneet markkinoiden parasta teknologiaa, jolla taataan paitsi terveellinen ja miellyttävä sisäilmasto, myös tärkeää energiatehokkuutta. Avainlippu-tunnuksella haluamme tuoda entistä vahvemmin esille taustaamme ja osaamistamme, summaa toimitusjohtaja Thomas Söderholm. Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

