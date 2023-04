Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hyväksyttiin yli 1 000 opiskelijaa

Hakukohteisiin jätettiin yhteensä lähes 10 000 hakemusta ja yksittäisiä hakijoita oli yhteensä 5 295. Hakijoiden oli mahdollista hakea kolmeen eri koulutukseen.

Eniten valittuja oli Computing Sciences -ohjelman hakukohteisiin Software, Web & Cloud (87 valittua opiskelijaa), Statistical Data Analytics (68), Human-Technology Interaction (50) ja Data Sciences (45). Myös Electrical Engineering -ohjelman hakukohteen Wireless Communications and RF Systems hyväksyttiin 50 opiskelijaa. Lisäksi Sustainable Digital Life -ohjelmaan valittiin 44, Public and Global Health -ohjelmaan 42 ja Industrial Engineering and Management -ohjelman Business and Technology -hakukohteeseen valittiin 41 opiskelijaa.

Hyväksytyt opiskelijat edustavat 73:a eri kansalaisuutta. Hyväksytyistä opiskelijoista 10 prosenttia oli Suomesta. EU/ETA-alueen sisältä hyväksyttyjä oli 7 prosenttia ja EU/ETA-alueen ulkopuolisia 83 prosenttia. Hyväksyttyjä opiskelijoita oli 21 prosenttia kaikista hakijoista.

– Uusia kansainvälisiä opiskelijoita on hyväksytty nyt tänä keväänä enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lahjakkaiden hakijoiden määrä on kasvanut ja siitä olemme erityisen iloisia yliopistolla. Haluan lähettää kaikille valituille lämpimät onnittelut, nähdään syksyllä! sanoo koulutuksen vararehtori Marja Sutela.

Kaikille hakijoille on ilmoitettu valinnan tuloksesta sähköpostilla.