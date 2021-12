Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista

Mikäli asiakas tai osallistuja ei esitä koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Tartuntatautilain 58 pykälään perustuva päätös kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisalue ja tilanne on edelleen heikentynyt. Rokotuskattavuus on muuta maata alhaisemmalla tasolla.

Ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin, 568,6 /100 000 asukasta/14 vrk. Terveydenhuollon kuormitus on kasvanut selvästi.

”Kokonaisuutena arvioiden aluehallintovirasto katsoo, että rajoituksen tiukentaminen sisätiloissa on nyt välttämätön toimi epidemian hillitsemiseksi. Teemme huomenna 3.12.2021 vielä toisen, tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisen tilojen käyttöä koskevan rajoituspäätöksen, josta tiedotamme huomenna,” ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa.

”Rokottamattoman riski saada vaikea koronatauti on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Uudetkin variantit, kuten omikron, on turvallisempaa kohdata rokotettuna,” korostaa aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Rajoituspäätöksen johdosta koronapassin käyttömahdollisuus rajoitusten vaihtoehtona laajenee kaikkiin yli 20 osallistujan yleisötilaisuuksiin. Aiemmin tämä henkilömääräraja oli 50 henkilöä.

Koronarokotus suojaa erittäin hyvin vakavalta koronavirustaudilta ja auttaa suojaamaan myös läheisiä. Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi tai kolme kertaa rokotetuilla. Elo-lokakuussa 2021 rokottamattomat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 19 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 33 kertaa todennäköisemmin kuin kaksi kertaa rokotetut.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Medialle:

ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573, pasi.eskola@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto