Ennakkotiedote: Aluehallituksen käsittelyssä talouden tasapainotus- ja muutosohjelma

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu karkeasti neljään eri tekijään; THL:n luomaan sosiaali- ja terveydenhuollon sote-palvelutarvekertoimeen (80 %), joka Keski-Uudenmaan alueella on merkittävästi alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lisäksi 14,6 % rahoituksesta perustuu asukasmäärään, HYTE -kokonaisuuden osuus on 1 % -rahoituksesta ja olosuhteiden (kielisyys jne.) osuus on 4 %:ia. Rahoituksen suuruuttaa säätelee merkittävästi arvio alueen hyvinvoinnista suhteessa muihin hyvinvointialueisiin.

THL arvioi 31.1.2023 julkaisemassaan raportissa ”Tiedosta arviointiin” Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen olevan yksi hyvinvoivimmista hyvinvointialueista. Väestötiheys on alueella maan suurimpia. Ikävakioimattoman sairastavuusindeksin sairastavuus on Keski-Uudellamaalla keskimääräistä vähäisempää. Myös menetetyt elinvuodet ovat maan keskitasoa alhaisemmat. Palvelutarpeen arvioidaan olevan 12 % alhaisempi kuin muualla Suomessa ja palvelutarpeeseen suhteutetut sotemenot ovat yli maan keskiarvon.

Taustalla olevien 3,5 %:n vuosittaiseen kasvuun perustuvan pitkän aikavälin ennustelaskelman mukaisesti,olisi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sopeutettava toimintaansa vuoden 2026 loppuun mennessä noin 100 Me. Nykyisten valtion julkaisemien rahoituslaskelmiin pohjautuen toimintaa on sopeutettava vuosina 2024–2026 vuosittain yli 30 Me.