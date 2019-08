Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.8.2019

Lisäopetukseen pääsevät kaikki hakuehdot täyttävät nuoret 2.8.2019 11:48:02 EEST | Tiedote

Jokainen hakuehdot täyttävä helsinkiläisnuori saa kaupungin tarjoaman opiskelupaikan lisäopetuksessa eli kymppiluokalla. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2019 haussa Helsingin kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen haki 417 nuorta, joista suurin osa täyttää hakuehdot. Ehtona on, että hakija on helsinkiläinen ja on saanut peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2018 tai 2019.