Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 13.3.2020

Katupölyä on runsaasti ilmassa pääkaupunkiseudulla – astmaatikot voivat saada oireita 27.2.2020 10:48:26 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mittausten mukaan katupöly on heikentänyt ilmanlaatua tällä viikolla ja oletettavasti tilanne jatkuu samanlaisena lähipäivinä. Pölyisintä on alueilla, jossa on paljon liikennettä. Erityisesti astmaatikot ja sydänsairaat voivat saada katupölystä oireita.