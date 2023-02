Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 17.2.2023

Tekoäly tunnistaa pääkaupunkiseudun erilaiset pinnat – kolmasosa seudusta rakennettua 23.1.2023 10:05:00 EET | Tiedote

HSY on julkaissut uuden Helsingin seudun maanpeiteaineiston. Se kuvaa, miten paljon seudusta on kasvipeitteistä ja miten paljon esimerkiksi vettä läpäisemätöntä pintaa kuten asfalttia. Aineiston tuotannossa on hyödynnetty ensimmäistä kertaa tekoälyä.