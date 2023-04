Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 21.4.2023

HSY järjestää pienkiinteistöjen risunkeräyksen jälleen toukokuussa 5.4.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää jälleen risuja ja oksia pienkiinteistöiltä pihojen kevätsiivouksen yhteydessä. Keräys järjestetään toukokuussa ja se on tilattava kiinteistölle etukäteen. Tilausaikaa on 3.–21.4. Risunkeräyspalvelu suunnataan vuorovuosin eri alueille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella, ja se on tarkoitettu alle kymmenen asuinhuoneiston kiinteistöille. Tänä vuonna keräys on ensisijaisesti suunnattu Espoon, Kauniaisten sekä Kirkkonummen pientaloasukkaille, jotka saavat HSY:ltä keräystä koskevan kirjeen kotiinsa. Myös Helsingin ja Vantaan asukkaat voivat halutessaan tilata palvelun, jonka noutopaikkakohtainen hinta on 80 euroa