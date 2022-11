Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta ja yhtymäkokouksesta 18.11.2022

Useita putkirikkoja Helsingin kantakaupungin alueella 13.11.2022 12:42:40 EET | Tiedote

Ison runkolinjan rikkoutuminen Kalliossa on aiheuttanut useita putkirikkoja Helsingin kantakaupungin alueella. Tilanne tällä hetkellä: - Fleminginkatu, kiinteistöjä ilman vettä, korjaukset aloitetaan myöhemmin - Hämeentie, asukkaita ilman vettä, korjaukset aloitettu - Rautalammintie, asukkaita ilman vettä, korjaukset aloitettu - Kumpulantaival, kiinteistöjä ilman vettä, korjaukset aloitetaan myöhemmin - Bulevardi, asukkaita ilman vettä, korjaukset aloitettu Väliaikainen vedenjakelu asukkaille järjestetään, lisätietoja nettisivuiltamme: Vesikatkot ja häiriöt vedenjakelussa - HSY. Vesijohtojen seinämistä voi irrota sakkaa veden virtaussuuntien muutosten ja paineenvaihtelujen vuoksi koko kantakaupungin alueella. Jos vesi on ruskeaa tai sameaa, vettä tulee juoksuttaa kaikista hanoista, kunnes se on kirkasta. Jos vesi ei kirkastu 10 minuutin juoksutuksella, pyydämme ilmoittamaan asiasta HSY:n vesihuollon vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000. Tiedotamme tilanteesta seuraavan kerran 13.11.2022