Ennakkotiedote & kutsu mediainfoon: Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta

Meillä nuorisoalan toimijoilla on yhteinen huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, ja pandemia-aika on entisestään polarisoinut nuorten tilannetta. Me nuorten parissa toimivat tahot olemme huomanneet, että nuorten usko tulevaisuuteen horjuu. Se on koko yhteiskunnan kannalta hyvin huolestuttavaa.

Suomessa on paljon laadukkaita toimijoita ja palveluita, jotka edistävät nuorten hyvinvointia. Nykyiset toimenpiteet ovat kuitenkin liian hajallaan ja nuorten näkökulmasta apu on vaikeasti löydettävissä. Monet toimijat eduskunnan tarkastusvaliokuntaa myöten ovatkin peräänkuuluttaneet yhden kokoavan tahon nimeämistä, jotta nuorten hyvinvointia pystytään edistämään nykyistä pitkäjänteisemmin ja laaja-alaisemmin - nuorten osallisuus huomioiden.

Tähän tarpeeseen olemme ehdottamassa nuorten toiveesta ja usean organisaation toimesta nuoriasiavaltuutetun viran perustamista kansalaisaloitteen muodossa.

Kutsu mediainfoon 1.3. klo 13

Järjestämme nuorten kanssa kaikille avoimen tiedotustilaisuuden kansalaisaloitteeseen liittyen 1.3. klo 13. Tilaisuuden jälkeen on varattu aikaa haastatteluille. Haastattelusta voi sopia myös etukäteen.

Tiedotustilaisuus: Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta

Aika: keskiviikkona 1.3. klo 13-13:30

Paikka: Diakonissalaitos, Alppikatu 2 (sisäänkäynti sisäpihalta, kirkon vieressä olevasta ovesta, jossa lukee Sairaala), Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen: viestintäasiantuntija Hanna Suomi hanna.suomi@hdl.fi, 050 576 4470

Lämpimästi tervetuloa!

Kansalaisaloitetta ovat olleet valmistelemassa yhdessä nuorten kanssa Diakonissalaitos, Suomen Diakoniaopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Lahden Diakonialaitos, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö ja Step-koulutus.