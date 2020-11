Ennakkotiedote medialle: Uusi puheenjohtaja sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentialle

Jaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialle valitaan ensi lauantaina 21.11. uusi puheenjohtaja, kun järjestön liittovaltuusto kokoontuu. Tällä hetkellä puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut Jenni Karsio. Hän on 36-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä sekä ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja Tampereelta. Lisäksi Karsiolla on pitkä ja monipuolinen kokemus Talentian luottamushenkilönä toimimisesta.

”Haluan yhdistää sosiaalialan asiantuntijat ja olla talentialaisten tukena. Yhdessä olemme kokonainen sosiaaliala ja yhdessä olemme vahvoja. Puheenjohtajana johdan äänemme kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vahvistan Talentian neuvotteluasemia luomalla uutta yhteistyötä työmarkkinoilla. Päämääränämme on työelämä, jossa työtä saa tehdä ammattietiikan mukaisesti, kehittymiseen on tarjolla tukea ja palkka on jokaiselle jäsenellemme reilu”, Jenni Karsio linjaa. Liittovaltuuston jäsenet voivat vielä kokouksessa esittää puheenjohtajaksi mahdollisia muita ehdokkaita. Viikonloppuna valitaan Talentialle myös uusi hallitus. Tero Ristimäki jää eläkkeelle Talentiaa 12 vuotta johtanut Tero Ristimäki jää eläkkeelle ja jättää tehtävänsä kiitollisena siitä, että on saanut tehdä työtä sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvojana. ”Vuoden 2008 Talentian puheenjohtajavaalissa asettamani tavoitteet ovat toteutuneet: sosiaalialalle on saatu ammattihenkilölaki, Talentiassa on yli 25 000 jäsentä ja paikka jäsenten työehtosopimuksia käsittelevissä neuvottelupöydissä”, Ristimäki summaa ja kiittää kaikkia yhteistyöstä menneinä vuosina. Talentian liittokokousviestintää voi seurata Talentian sosiaalisen median kanavissa. Kokous järjestetään hybridikokouksena, ja liittovaltuuston jäsenet osallistuvat kokoukseen pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt medialle: viestintäpäällikkö Kaisa Yliruokanen puh. 0400 614 511 >> Tutustu Jenni Karsion Kampanjasivuihin Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat



Yhteyshenkilöt