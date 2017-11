Ennätysmäärä naisia pörssiyhtiöiden johdossa

Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Hallitusten jäsenistä naisia on 27 prosenttia, suurissa pörssiyhtiöissä 33 prosenttia. Toimitusjohtajista naisia on jo yhdeksän. Johtoryhmissä naisten osuus on noussut selvästi vuoden takaiseen verrattuna: 20 prosentista 23 prosenttiin. Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä, joka kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt.

Leena Linnainmaa / Kuva: Roni Rekomaa, Lehtikuva

Naisjohtajat rikkovat jälleen ennätyksiä pörssiyhtiöiden johtopaikoilla. Naisten osuus suomalaisten yhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut runsaan 10 vuoden aikana. Suurten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista naisilla on nyt 33 prosenttia ja kaikkien kokoluokkien yhtiöissä 27 prosenttia. Osuus on noussut suurissa yhtiöissä viime vuodesta yhden prosenttiyksikön, ja kaikissa yhtiöissä yhteensä kaksi prosenttiyksikköä. Pienissä yhtiöissä luku harppasi vuodessa 20 prosentista 23:een. Vielä vuonna 2003 ainoastaan 7 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä oli naisia. “Naisten osuuden jatkuva nousu ja yltäminen kansainvälisestikin huippulukuihin osoittaa itsesääntelyjärjestelmämme toimivuutta. Kiintiöt eivät Suomessa ole tarpeen, kun elinkeinoelämä pitää itse huolen hallitustensa monimuotoisuudesta”, Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa toteaa. Naiset etenevät toimitusjohtajapaikoille ja johtoryhmiin Pörssiyhtiöissä on naisia toimitusjohtajina nyt ennätysmäärä, yhdeksän. Viime vuonna luku oli viisi. “Naisia on parin vuoden aikana nimitetty toimitusjohtajiksi aivan eri tahtiin kuin aiemmin. Julkistaessamme ensimmäisen naisjohtajaselvityksemme syksyllä 2011 yhdessäkään pörssiyhtiössä ei ollut naista toimitusjohtajana”, Linnainmaa muistuttaa. Naisten osuus on kääntynyt nousuun myös pörssiyhtiöiden johtoryhmisssä. Viime vuonna osuus notkahti 21 prosentista 20 prosenttiin. Nyt palauduttiin jälleen nousu-uralle, ja myös tämä osuus nousi ennätyslukuun, 23 prosenttiin. Tulevaisuus lupaa lisääntyvää naisten osuutta, sillä naisten osuus johtoryhmien nuoremmissa ikäluokissa on selvästi suurempi kuin vanhemmissa. Leena Linnainmaan mukaan naisjohtajien suurimpana haasteena on eteneminen liiketoimintajohtoon. Naisten osuus johtoryhmien liiketoimintojen johtajista on nyt 11 prosenttia. “Luku on edelleen melko vaatimaton, mutta siinä on edistystä viime vuoteen, jolloin vain vajaa 10 prosenttia liiketoimintoja johtavista johtoryhmien jäsenistä oli naisia”, Linnainmaa huomauttaa. Teollisuustuotteet-toimiala pullonkaulana Eniten naisia liiketoimintajohdossa on terveydenhuolto- sekä kulutustavarat ja -palvelut -sektoreilla. Sen sijaan suurin toimiala, teollisuustuotteet ja -palvelut, ei näytä löytävän naisia johtamaan liiketoimintojaan. Niissä naisten osuus on lähes olematon, 3 prosenttia. Energia-, perus- ja teknologiateollisuuskin yltävät selvästi parempiin lukuihin. “Pahimman pullonkaulan voi paikantaa teollisuustuotteet ja -palvelut -sektoriin. Jos se jätetään laskuista pois, olisi naisten osuus liiketoimintajohdosta puolta suurempi, 16 prosenttia”, Linnainmaa toteaa. Keskuskauppakamarin seitsemäs naisjohtajaselvitys “Ennätysmäärä naisjohtajia pörssiyhtiöissä” kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt, joiden päälistauspaikkana on Helsinki. Tiedot hallituksen jäsenistä on kerätty kevätkaudella 2017, jolloin yhtiöitä oli 123. Johtoryhmien ja toimitusjohtajien osalta tiedot on kerätty syyskuussa 2017, jolloin yhtiöitä oli 125. Lisätietoja: Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys 2017: Ennätysmäärä naisjohtajia pörssiyhtiöissä https://naisjohtajat.fi

