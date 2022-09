Ennennäkemättömiä värivalokuvia 1950–1970-lukujen Helsingistä

Ennennäkemättömät kuvat kertovat ohikiitävistä hetkistä vilkkailla kaduilla, vanhojen puutalojen pihapiireissä ja uutuuttaan hohtavien lähiöiden maisemissa. Vapun ilmapallot, Kauppatorin hedelmät ja mainosten öiset neonvalot hehkuvat väreissä nostalgisissa Helsinki-kuvissa. Helsinki väreissä – värivalokuvia 1950–1970-luvuilta on kiehtova aikamatka menneiden vuosikymmenten Helsinkiin – valokuvissa näkyy paljon kadonnutta, mutta myös meidän aikaamme säilynyttä kaupunkimaisemaa.

Uutuuskirjan sisältö on käsin poimittu kattaus Helsingin kaupunginmuseon ylläpitämästä, lähes miljoonan mustavalko- ja värikuvan kokoelmasta. Helsinki väreissä on museon ensimmäinen valokuvakirja, jonka kuvasto on kokonaan kuratoitu värikuvista. Kuvaston aikarajaus osuu värivalokuvauksen yleistymisen aikaan ja kirjan punaisena lankana toimii valokuvien visuaalisuus, ei niinkään niiden välittämä historiallinen tietoarvo.

Helsinki väreissä -kirja saa julkaisunsa keskiviikkona 28.9.2022 Helsingin kaupunginmuseon kustantamana, ja kirjan on toimittanut museon tutkija Satu Savia. Graafisesta suunnittelusta vastaa Minna Luoma, digitoinnista Mari Valio ja kuvien värierottelusta Kari Lahtinen. Tiiviissä yhteistyössä toiminut tekijäjoukko loi temaattisia kokonaisuuksia valikoitujen kuvien ympärille: kaupungilla, kohtaamisia, yksin, yhdessä, työssä, liikkeellä, muutokset ja illan saapuessa.

Otoksissa voi nähdä monia ilmiöitä, jotka elävät enää muistoissa. Suurten ikäluokkien nuoruuden toimet, työelämään siirtyminen, lisääntynyt vapaa-aika ja kaupungin rakennuskannan aikakerrostumat ovat kuvissa läsnä. Arjen pieniäkään tapahtumia ei ole kirjan kuvastossa unohdettu.

”Idea Helsinki-aiheiselle valokuvakirjalle syntyi työryhmän halusta esitellä kaupunkia upeiden värikuvien valossa. Museon noin miljoonan valokuvan kokoelmasta vain murto-osa löytyy verkosta, ja nyt pääsemme esittämään Helsinkiä hengästyttävän upeilla värikuvilla”, Satu Savia kertoo. ”Teoksen avulla voi sukeltaa nostalgisiin näkymiin ja nähdä kaupungin muutoksen. Kuvavalintoja ohjaa visuaalisuus ja korkealaatuiset, jopa omintakeiset otokset Helsingistä.”

Helsinki väreissä – värivalokuvia 1950–1970-luvuilta on saatavilla kaupunginmuseon museokaupasta 28.9.2022 lähtien.

Toimittajilla on mahdollisuus haastatella Satu Saviaa julkaisupäivänä (ke 28.9.2022) kaupunginmuseolla klo 12–14. Haastatteluiden sopiminen: viestintäsuunnittelija Roope Pokki, p. 040 152 6479, roope.pokki(at)hel.fi.

Helsinki väreissä – värivalokuvia 1950–1970-luvuilta

Toimittanut: Satu Savia

Etukansi: Liikennepoliisi ohjaa liikennettä Erottajalla, Jalmari Aarnio, 1961

159 sivua

ISBN 978-952-386-122-0

© Helsingin kaupunginmuseo ja Satu Savia, 2022