Ensi-illoissa seikkailevat Sonic-siili, erilainen sankari Kanakani ja eläinpahisten Hurja jengi

Sonic The Movie 2 | Ensi-ilta 1.4.

Pressinäytös Helsingissä: Ke 30.3. klo 13:00, Tennispalatsi 2

Maailman suosituin sininen siili lähtee uuteen seikkailuun elokuvassa Sonic The Movie 2 Sonic haluaa todistaa, että hänessä on ainesta oikeaksi sankariksi. Hän joutuu todelliseen koetukseen kun Dr. Robotnik (Jim Carrey) tekee paluun. Robotnikilla on mukanaan uusi aisapari, tappelupukari Knuckles, ja kiikarissa mystinen smaragdi, joka kätkee sisäänsä tuhoavan voiman. Sonic löytää apurikseen uuden ystävän, etevän Tailsin. Yhdessä he lähtevät etsimään smaragdia ennen kuin se päätyy vääriin käsiin.

Kanakani ja tuomion hamsteri | Ensi-ilta 8.4.

Pressinäytös Helsingissä: Ma 28.3. klo 12:00, Tennispalatsi 2

Kanakani (dubbauksen ääniroolissa Elias Kaskinen) on syntyjään erilainen kuin muut: puoliksi kana, puoliksi kani. Nuorena ei ole helppoa erottua joukosta, joten Kanakani yrittää piilotella kanamaisia koipiaan muiden katseilta. Kanakanin suurin haave on tulla seikkailijaksi kuten isänsä. Uskollisen ystävänsä kilpikonna Hugon (Ville Myllyrinne) ja oppaaksi ryhtyvän haisunäätä Merin (Eeva Markkinen) kanssa hän lähtee etsimään kadonnutta tuomion hamsterin valtikkaa. Seikkailun aikana Kanakanille selviää, että sankaritöissä voi olla etua siitä, että on ainutlaatuinen. Lämminhenkinen ja vauhdikas Kanakani ja tuomion hamsteri on eurooppalainen animaatiotuotanto ja samojen tekijöiden käsialaa kuin Bigfoot - Isojalan perhe ja Corgi - Kuningattaren koiranpentu.

Hurja jengi | Ensi-ilta 15.4.

Pressinäytös Helsingissä: To 7.4. klo 12:30, Tennispalatsi 2

Suosittuun Hurja jengi -kirjasarjaan perustuvassa DreamWorks Animationin toimintaseikkailussa eläinpahisten rikollisjengi punoo kaikkien aikojen ovelimman juonen — he ryhtyvät mallikansalaisiksi. Kirjojen ja elokuvan nasevaa tyyliä on luonnehdittu "lasten Tarantinoksi"!

Hurja jengi koostuu viidestä konnasta. Joukioon kuuluvat sulava taskuvaras herra Susi, kaiken kokenut murtovaras herra Käärme, naamioitumisen mestari herra Hai, äkkipikainen korsto herra Pirajia ja naseva hakkeri neiti Tarantella. Mutta kun vuosikausia jatkuneiden huijausten ja takaa-ajojen jälkeen jengi jää viimeinkin kiinni, herra Susi tekee diilin, jota hänellä ei ole aikomustakaan noudattaa: vankilalta välttyäkseen Hurja jengi ryhtyy kiltiksi.

Suomenkielisissä äänirooleissa näyttelevät Riku Nieminen (Herra Susi), Tino Singh (Herra Piraija), Krista Kosonen (Neiti Tarantella), Jukka Rasila (Herra Käärme), Mikko Penttilä (Herra Hai) sekä Anna-Maija Tuokko, Jarkko Tamminen, Hanna Kaila ja Janni Hussi.