Ensi viikolla alkavat päällystystyöt mm. Kustavintiellä, maantiellä 181 ja valtatiellä 10

Maanantai-iltana klo 18 jälkeen alkavat päällystystyöt Kustavintiellä (mt 192) Tanilan ja Seikelän välillä. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä klo 18.00–06.00 välisenä aikana. Päällystyskohteen pituus on n. 3 km ja päällystystyöt kestävät kaksi yötä. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Yötyöstä huolimatta tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Päällystystyöt alkavat ensi viikolla myös Sauvon ja Kemiön välillä maantiellä 181. Töitä tehdään väleillä Tjuda – Rungonsalmi ja Rungonsalmi - Ristiniemi. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Näiden kohteiden yhteispituus on n. 14 km ja työ kestää yhteensä n. kaksi viikkoa.

Ensi viikon puolivälissä alkavat päällystystyöt valtatiellä 10 Liedossa välillä Ankka-Mäentaka. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tie on päällystettävillä osuuksilla kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Kohteen pituus on n. 11 km ja työ kestää reilun viikon.

Muita päällystyskohteita ensi viikolla

mt 2475 Kynsikangas

mt 2560 Noormarkku-Harjakangas

mt 12089 (Teijontie) Mathildedalin kohdalla

Näillä kohteilla töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Tiet ovat päällystettävillä osuuksilla kaksikaistaisia ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.



Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.



Päällystystöistä tiedotetaan pääasiassa twitterissä @VarsinaisELY ja vain vilkkaimmista kohteista laaditaan erilliset tiedotteet.

Lisää tietoa kesän 2020 päällystystöistä löytyy verkkosivuilta:

Varsinais-Suomi

Satakunta



Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061