Ensimmäinen selkokielinen matkaopas: Tervemenoa Tallinnaan!

Pertti Rajalan Tervemenoa Tallinnaan! on ensimmäinen suomalainen selkokielinen matkaopas. Kirjassa esitellään Tallinnan tärkeimmät nähtävyydet: kirkot, museot ja muut mielenkiintoiset paikat. Kirjasta saa myös vihjeitä ja käytännön matkustustietoja omaa Tallinnan-matkaa varten.

Tervemenoa Tallinnaan! kertoo lyhyesti, mutta perusteellisesti Tallinnan ja koko Viron historiasta. Kirjassa kerrotaan myös nykyisestä Tallinnasta, sen eri kaupunginosista ja ennen muuta Vanhastakaupungista, missä menneisyys ja nykyaika kohtaavat.

KM Pertti Rajala on selkokielisen tietokirjallisuuden uranuurtaja. Hän on vaikuttanut selkokielen kehittymiseen Suomessa. Rajala palkittiin vuonna 2011 Selkokeskuksen myöntämällä Seesam-palkinnolla tunnustuksena selkokielisen kirjallisuuden edistämisestä.

Helppolukuinen selkokieli on yleiskieltä helpompaa, yksinkertaistettua suomen kieltä. Selkokielinen kirjallisuus on suunnattu kaikille niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on hankalaa. Avain on tehnyt pitkäjänteistä työtä selkokirjallisuuden kustantajana. Kustantamo palkittiin työstään Seesam-palkinnolla syksyllä 2017.

Teos: Tervemenoa Tallinnaan! Tallinnan matkaopas selkosuomeksi

Kirjailija: Pertti Rajala

ISBN: 9789523041653

Sivuja: 135

Ilmestymispäivä: 27.6.2019