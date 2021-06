Entä jos olisin valinnut toisin? Anna Karhusen esikoisromaani rakentuu vaihtoehtoisista tapahtumakuluista

Jaa

Pitäisikö lähteä nykyisestä parisuhteesta? Vai sittenkin perustaa perhe? Hakisinko uutta työpaikkaa? Miten kävisi, jos?

"Eihän sitä voinut luvata muille kuin itselleen, että huomenna kaikki olisi toisin. Mitä jos ihan vain itse päättäisin, että tästä hetkestä loppuelämäni alkaisi."

Anna Karhusen Jos on viihdyttävä ja herättävä romaani elämänvaiheesta, jossa tehdään suuria päätöksiä. Se näyttää neljän vaihtoehtoisen tarinan kautta, miten kohtalolla on omat reittinsä, vaikka kuinka jossittelisimme. Erityisesti äänikirjana nautittavaksi kirjoitettu Jos on Karhusen esikoisromaani.

”Kirjoitin kirjan ensisijaisesti äänikirjana kuunneltavaksi, ja lukujen mitta on suunniteltu rytmitettäväksi erilaisiin kuuntelutarpeisiin. Äänikirja on formaattina hyvin intiimi ja immersiivinen. Se tukee tavoitettani siitä, että kirja sanallistaa monille tuttuja pohdintoja ja on kuulijalle peili oman elämän valintoja pohtiessa”, Karhunen kuvailee.

Anna Karhunen on helsinkiläinen kirjailija, joka työskentelee Ylellä konseptisuunnittelijana. Hänet tunnetaan Kaverin puolesta kyselen -podcastin toisena vetäjänä.