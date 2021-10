Entinen karhuryhmäläinen ja huumepoliisi kertovat, miten toimia arjen vaikeissa kohtaamisissa

Harri Gustafsberg & Sami Sallinen: Taktinen neuvottelu

Julkaistaan 27.10.2021

Hikoaako kainalot, kun pitäisi puhua palkasta? Entä miten rakentaa luottamus vaikeassa neuvottelussa? Miten pärjätä poikkeuksellisen haastavan ihmisen kanssa? Miten tilannekuva palaverissa muodostetaan ja pidetään kiinni omista tavoitteista?

Arki on täynnä sosiaalisia kohtaamisia, joista osa aiheuttaa epämukavan olon. Neuvottelussa osapuolilla on omat intressinsä, ja eri ihmiset reagoivat ahdistaviin tilanteisiin eri tavoin. Ahdistavuutta lisää se, että usein tilanteet ovat yllätyksellisiä ja niiden lopputulos on epävarma.

Kovien tilanteiden ammattilaiset Harri Gustafsberg ja Sami Sallinen ammentavat uutuuskirjassaan Taktinen neuvottelu pitkää kokemustaan haastavista tilanteista sekä tieteellistä tutkimusta ihmisten käyttäytymisestä. Esimerkkeinä kirjassa on true crime -tilanteita, joissa neuvottelutaidoilla on ollut merkittävä osuus tilanteen ratkeamiseen. Samat keinot toimivat myös arkielämässä.

Taktinen neuvottelu antaa työkaluja tavallisen elämän hankaliin neuvottelutilanteisiin. Kirja auttaa lukijaa tunnistamaan haastavan vuorovaikutustilanteen valtasuhteita ja mekaniikkaa ja ymmärtämään erilaisia neuvottelutyylejä. Sen avulla voi kehittää omaa neuvottelutaitoa ja oppia hallitsemaan mieltä keskustelun kiihtyessä. Kirja opastaa myös kaikkien vuorovaikutustilanteiden ytimessä olevan luottamuksen rakentamiseen. Omien ja toisten rajojen kunnioittaminen ja taitava kommunikaatio ovat avaimia onnistuneeseen neuvotteluun.

Harri Gustafsberg on työskennellyt aiemmin yli 20 vuotta Poliisin valmiusyksikkö Karhussa, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän on henkiseen suorituskykyyn erikoistunut, sitä tutkiva ja kouluttava filosofian tohtori (FT) ja turvallisuusjohtamisen maisteri (HTM).

Sami Sallinen on entinen huumepoliisi ja väkivaltarikostutkija. Hän on toiminut kansainvälisissä peitetoiminta- ja soluttautumisoperaatioissa ja rikostutkintatehtävissä ja toiminut pitkään yksityissektorilla konfliktin hallinnan ja yritysturvallisuuden parissa. Hän on myös kehonkielen ammattilainen.