Entinen rikospoliisi Anneli Aunola ja Kauko Röyhkä kirjoittivat rikosromaanin naisten kaltoinkohtelusta

Salaisiin dokumentteihin perustuva paljastuskirja Afganistanin sodasta julkaistaan 27.1. 27.1.2022 02:00:00 EET | Tiedote

Tutkiva toimittaja Craig Whitlockin kohuttu kirja The Afghanistan Papers: A Secret History of the War julkaistaan 27.1.2022 suomeksi nimellä Afganistanin sota – Pentagonin salaiset paperit.