Eri toimijat yhteisymmärryksessä tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemisen tärkeydestä – startupeilla merkittävä rooli valtion 4 % t&k-intensiteettitavoitteen saavuttamisessa

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Suomen startup-yhteisön seminaarissa kävi selkeästi ilmi, että eri toimijoilla vallitsee vahva poliittinen yhteisymmärrys siitä, että talous saadaan kasvu-uralle lisäämällä huippuosaajien määrää ja entistä voimakkaampia panostuksia yritysten t&k ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Startup-yrityksillä on merkittävä rooli Suomen 4 % BKT-intensiteetin tavoitteessa.

Tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa puhujina olivat Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja Kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen. Kaikki panelistit korostivat, että julkisen talouden tasapainottamiseksi talouskasvun tavoitteleminen on tärkeää. Valtion tulee siksi panostaa toimenpiteisiin, jotka tukevat kasvua. T&k-toiminnan tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuuden lisääminen ovat keskiössä.

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad: “Innovointi ja t&k-toiminta on elinehto tuottavuuden kasvulle. Suomi on jäänyt jälkeen tuottavuuskasvussa finanssikriisin jälkeen. Toisaalta aivan viime vuosina olemme päässeet ainakin t&k-toiminnan osalta uuteen kasvuun. Suomessa on lukuisia kasvavia teknologia-alan yrityksiä, jotka panostavat t&k-toimintaan yhä enemmän. Lisäksi nykyinen hallitus on tehnyt oikeansuuntaisia päätöksiä säätäessään t&k-rahoituslain sekä ottamalla käyttöön pysyväisluonteisen t&k-verovähennysjärjestelmän.

OECD-maissa on otettu käyttöön erilaisia verotukimalleja t&k-toiminnan tukemiseksi. Suomi on tässä suhteessa jäänyt jälkeen, mutta nyt käyttöönotettu t&k-lisävähennys on oikeansuuntainen askel. Näkemykseni mukaan Suomen t&k-lisävähennysjärjestelmään tulisi säätää mekanismi, joka mahdollistaisi verotuen hyödyntämisen myös silloin, jos yritys tekee tappiota. Useassa maassa on käytössä järjestelmä, jossa tappiota tekevä yritys saa esimerkiksi käteispalautuksena summan, joka vastaisi veroetua yrityksen ollessa voitollinen. Vastaavaan mekanismia voisi harkita Suomeen, Zad toteaa.

Lataa Suomen startup-yhteisön t&k-selvitys tästä linkistä.

Suomen startup-yhteisö toteutti selvityksen Suomen t&k-ympäristöstä loppuvuodesta 2022. Selvityksessä esitellään politiikkasuosituksia, joiden avulla startup- ja muut yritykset voisivat kasvattaa t&k-menoja entisestään tulevina vuosina. Lisäksi selvityksessä esitellään skenaariolaskelmia siitä, miten paljon Suomen startup-yhteisön jäsenet voisivat investoida t&k:hon kasvaessaan Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli myös arvioida startupien vaikuttavuutta Suomen taloudelle.