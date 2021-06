Erikoissairaanhoitoa lähipalveluna – Raaseporin sairaalassa kattavat palvelut

Jaa

Raaseporin sairaalan uusi toimintaprofiili tuli voimaan tänä vuonna – sairaala tarjoaa alueen väestölle kattavasti erikoissairaanhoidon palveluja.

Raaseporin sairaalan toiminta on muuttunut merkittävästi tänä vuonna, ja toimintaa on leimannut myös koronapandemia. Vuoden alussa voimaan tullut uusi toimintaprofiili on kuitenkin löytänyt nopeasti muotonsa ja sairaala tarjoaa edelleen laajasti erikoissairaanhoitoa lähipalveluna. Raaseporin sairaala palvelee ensisijaisesti Raaseporin, Hangon ja Inkoon asukkaita, mutta tarjoaa palveluja myös muualla HUSin alueella asuville.

”Olemme ja haluamme jatkossakin olla alueen väestölle tärkeä sairaala”, toteaa Raaseporin sairaalan johtava lääkäri Fredrik Forsström. ”Tavoitteenamme on turvata lähipalvelut ja kehittää niitä edelleen uuden toimintaprofiilimme puitteissa.”

Neljätoista poliklinikkaa, päiväsairaala ja yhteinen vuodeosasto

Sairaala tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja neljällätoista ajanvarauspoliklinikalla, joita ovat muun muassa keuhkopoliklinikka, lastenpoliklinikka, kardiologian poliklinikka ja geriatrian poliklinikka.

Raaseporin sairaala on ainoa HUSin yksikkö, jossa toimii unikoulu. Sairaala tarjoaa myös fysioterapiaa ja ravitsemusterapiaa. Päiväsairaala käsittää muun muassa 20 dialyysipaikkaa, endoskopiayksikön ja toimenpideyksikön, jossa tehdään paikallispuudutuksessa gastrokirurgisia ja käsikirurgisia toimenpiteitä sekä joitain urologisia toimenpiteitä. Erityislääkepoliklinikka ja kotisairaalayksikkö kattavat palliatiivisen hoidon.

Erikoissairaanhoidon vuodeosasto tarjoaa paitsi yleislääkäritason hoitoa myös erikoislääkäritason hoitoa usealla eri erikoisalalla.

HUSilla on Raaseporissa tarjolla myös psykiatrian palveluja, kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian ja geropsykiatrian palveluja.

Laboratorio- ja kuvantamispalveluja ympäri vuoden

Sairaalassa on myös täyden palvelun laboratorio sekä laajat kuvantamispalvelut, kuten erilaisia röntgen- ja magneettitutkimuksia.

”Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman paljon palveluja, jotta asukkaiden ei tarvitsisi matkustaa pitemmälle. Se on tärkeää, etenkin kun noin kolmannes asukkaistamme on yli 65-vuotiaita”, sanoo ylihoitaja Carola Lindholm.

Soita Päivystysapuun 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista

Raaseporin sairaalan päivystys toimii nykyisin perusterveydenhuollon päivystyksenä eli yleislääkäritasoisena akuuttivastaanottona, ja se on Länsi-Uudenmaan ainoa ympärivuorokautinen akuuttivastaanotto.

Ennen päivystykseen hakeutumista soita Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117.

Päivystysapu ohjaa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa itsehoito-ohjeita. Potilas voidaan ohjata myös johonkin muuhun HUSin yksikköön, lähinnä Lohjan sairaalaan.

Hätätilanteessa (kuten voimakas rintakipu, hengitysvaikeus tai halvausoire) tulee aina soittaa suoraan hätänumeroon 112.

Raaseporin sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä hoidetaan vain äkillisesti sairastuneita tai loukkaantuneita potilaita, jotka vaativat päivystyksellistä hoitoa vuorokauden kuluessa sairastumisesta tai vammasta.

