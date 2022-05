Erilaisia polkuja vammaisalalle-malli ohjaa uusille urapoluille

Kehitysvammaliiton ja JHL:n vuonna 2020 tekemässä kyselytutkimuksessa peruskoululaisista 67 % ei ollut saanut lainkaan tietoa vammaisalan työstä ja työpaikoista. Kyselyyn osallistuneet opinto-ohjaajat toivoivat helposti saatavaa ja konkreettista tietoa vammaisuudesta ja vammaisalasta.

Tämän kyselytutkimuksen esiin nostamien kehitysehdotusten innoittamana VAVE-hankkeessa tuotettiin Erilaisia polkuja vammaisalalle-polkumalli, joka julkaistiin 13.5.2022. Malli esittelee vammaisalan kouluttautumismahdollisuuksia ja uratarinoita, sekä helpottaa alaan tutustumista.

Erilaisia polkuja vammaisalalle -malli on havainnollinen tietopaketti, jonka avulla kuka tahansa opintopohjasta riippumatta voi löytää oman opinto- ja urapolkunsavammaisalalle. Helppokäyttöinen polkumalli sisältää jokaiselle kokonaisuuden, joka ohjaa opintojen rahoituksesta alan turvallisuussäädöksiin saakka.

Polkumalliin voit tutustua osoitteessa polkuja.vetoavammaisalalle.fi

Hanke päättyy, vetovoima ei

Vammaisalan haasteena ei ole ainoastaan työvoimapula, sillä myös opintojen vähäinen tarjonta syö vetovoimaa. Sosiaali- ja terveysalan toisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneista vain pienellä osalla on ollut opinnoissaan vammaistyön sisältöjä. Sosiaalialan koulutuksia tarjoavien suomenkielisten ammattikorkeakoulujen tutkintojen opetussuunnitelmissa vain alle puolessa on vammaisalan opintojaksoja. Terveysalan opetussuunnitelmissa vammaisuuteen ja vammaistyöhön kytkeytyviä opintojaksoja on vain muutamassa ammattikorkeakoulussa ja opintotarjonnassa on harvoin muutamaa kurssia enempää.

-Monet opintojaksot rakentavat vammaisalan työssä tarvittavaa osaamista, mutta ilman perehtymistä vammaisalan erityiskysymyksiin ajatus työllistymisestä alalle voi jäädä vieraaksi, kommentoi VAVE-hankkeen projektipäällikkö Piia Suihkonen.

Vastaukseksi opintotarjontaan VAVE-hankkeessa koottiin Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan yhteensä 39 opintopisteen laajuinen Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuus. Aiemmin Diakin avoimen amk:n vammaisalan opintojaksoissa oli vain muutamia ilmoittautuneita, kun vuonna 2021 osallistujamäärä oli 55 opiskelijaa ja keväällä 2022 oli 30 opiskelijaa.

Hankkeen toteutuksessa mukana olleissa toisen asteen oppilaitoksissa vammaisalan opintoja suorittavien määrä kasvoi 86 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021. Hankkeessa kehitettiin ammatilliselle toiselle asteelle valinnainen tutkinnon osa, Työntekijänä kehitysvammatyössä TYKE, joka pilotoitiin syksyllä 2021. Tutkinnon osa on lisätty STEP-koulutuksen, Esedun ja Samiedun koulutustarjontaan keväästä 2022 eteenpäin.

-Me emme ole ainoita, jotka ovat työskennelleet vetovoiman lisäämiseksi, sillä koulutus ja työelämäyhteistyön vahvistaminen on ollut avainasemassa, kertoo Suihkonen.

Esite s22 Osaamista vammaistyöhön

Voit kurkata myös opinto-oppaan tästä linkistä.