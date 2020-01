Eroaako sijoittaminen arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä? Danske Bank vertaili alkuvuonna rakennettuja salkkuja

Danske Bankin suomalaisasiakkaat ostavat pääasiassa samoja osakkeita arvo-osuus- ja osakesäästötileille. Suurin ero on, että osakesäästötileille osakkeita on ostettu laaja-alaisemmin kuin arvo-osuustilille. Yksittäisistä osakkeista Outokumpu on korkealla arvo-osuustilillä mutta ei osakesäästötilillä.

Osakesäästötilille uutta osakesalkkua rakentavat suomalaiset luottavat pääasiassa samoihin osakkeisiin kuin perinteisillä arvo-osuustileillä. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen viikon aikana Danske Bankin suomalaisasiakkaat ovat ostaneet molemmille tileille eniten Nokiaa, Nestettä, Nordeaa ja Sampoa. Kymmenen eniten tileille ostetun osakkeen joukossa on yhteensä seitsemän samaa yhtiötä. Lisäksi osakesäästötileille on ostettu osakkeita aavistuksen laveammin kuin arvo-osuustileille, jossa eniten ostetut osakkeet ovat keränneet suuremman osan kaupoista. Isoin poikkeus on Outokumpu, jota ostetaan nyt neljänneksi eniten arvo-osuustilille, mutta vasta yhdenneksitoista eniten osakesäästötilille. ”Eroista huolimatta osakesäästötilille ja arvo-osuustilille tehdyt kaupat ovat hyvin yhdenmukaisia, vaikka sijoittajat vasta rakentavat salkkujaan osakesäästötilille”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto. Naisten ja miesten sijoittamisessa osakesäästötilille on eroa yhtiöiden ja volyymin suhteen. Naisilla ostetuimpien osakkeiden joukosta löytyvät Wärtsilä ja Finnair Nesteen, Nokian ja Sammon lisäksi. Miehillä kärkeen nousevat myös Nordea ja Fortum. ”Huomioitavaa on, että miesten yleisimmistä ostokohteista kaikki löytyvät suurimpien yhtiöiden joukosta HEX25-indeksistä, kun taas naiset ovat etsineet tuottomahdollisuuksia myös pienempien pörssiyhtiöiden joukosta.” Danske Bankissa osakesäästötilille tehtävät kaupat maksavat 2 euroa toimeksiantoa kohti maaliskuun loppuun asti. Hajauttaminen tärkeää Danske Bankissa myös osakesäästötilillä ulkomaisten osakkeiden määrä on suuri, sillä pankin kaupankäyntipalkkiot ovat samat kaikilla markkinoilla. Osakesäästötilille ostetuista osakkeista jopa lähes puolet on tehty ulkomaisilla osakkeilla. Euromääräisesti sijoituksista kuitenkin noin 90 prosenttia on tehty suomalaisilla osakkeilla. ”Osakesäästötilin verotus eroaa arvo-osuustilistä tavalla, joka edellyttää sijoittajalle erilaista strategiaa. Ulkomaisissa osakkeissa osingoista peritään lähdeveroa, jolloin sijoittajan kannattaa etsiä ulkomailta osakkeita, jotka ovat todennäköisemmin kasvuyhtiöitä kuin osinkonimiä. Hajauttaminen ulkomaisiin osakkeisiin on silti hyvä strategia myös osakesäästötilillä”, Kivipelto sanoo. Kivipellon mukaan sijoittajan kannattaa hajauttaa ostojaan osakesäästötilille myös ajallisesti. ”Osakkeiden ostamisen ajoitus juuri oikeaan hetkeen on hyvin vaikeaa. Siksi kannattaa valita yhtiö, johon uskoo pitkällä aikavälillä ja ostaa osakkeita useassa erässä. On tärkeää muistaa sijoittaa kärsivällistä rahaa – minun sijoitushorisonttini on pitkä, kymmeniä vuosia, eikä seuraavien kuukausien tai edes vuosien sisällä tapahtuvan kurssilaskun pitäisi aiheuttaa paniikkia”, Kivipelto sanoo. Osakesäästötilin kautta ensimmäistä kertaa suoraan osakkeisiin sijoittavia Kivipelto muistuttaa perussäännöistä. Pitkällä aikavälillä hyvin sijoitettu osakesalkku tuottaa hyvin, mutta väliin voi mahtua myös pettymyksiä. ”Hyvästä pohjatyöstä huolimatta sijoituskohteena olevan yrityksen tilanne voi muuttua. Silloin osakkeesta voi olla järkevää luopua jopa tappiolla. Voin kuitenkin vain kuvitella, miten suuri prosessi tämä on sellaiselle, joka tekee aivan ensimmäistä osakeostoaan. Tappiolla myyminen ei kuitenkaan ole häpeä, vaan sitä sattuu ihan kaikille”, Kivipelto sanoo. Lue blogista lisää senioristrategi Kaisa Kivipellon sijoitusvinkeistä osakesäästötilille. Sijoitukset arvo-osuus- ja osakesäästötileille 1.-17. tammikuuta Arvo-osuustili Osuus ostoista Osakesäästötili Osuus ostoista Nokia Oyj (FI) 11,8 % Nokia Oyj (FI) 7,8 % Neste Oyj 5,9 % Neste Oyj 6,3 % Nordea Bank Abp (FI) EUR 4,6 % Sampo Oyj A 6,0 % Outokumpu Oyj 3,6 % Nordea Abp EURFI 5,1 % Sampo Oyj A 3,5 % Fortum Oyj 4,2 % Nokian Renkaat Oyj 3,2 % Wärtsilä Oyj 4,1 % UPM-Kymmene Oyj 2,8 % Nokian Renkaat 2,2 % Kesko Oyj B 2,7 % TeliaCompanAB/FI 1,9 % Fortum Oyj 2,6 % Konecranes Oyj 1,7 % Kone Oyj B 2,2 % Kone Oyj B 1,7 % Elisa Oyj A 2,0 % Outokumpu Oyj 1,6 % Naisten ja miesten kaupat osakesäästötilillä Yhtiö Osuus naisten kaupoista Yhtiö Osuus miesten kaupoista Neste Oyj 6,8 % Nokia Oyj (FI) 8,2 % Nokia Oyj (FI) 5,8 % Sampo Oyj A 6,3 % Sampo Oyj A 4,5 % Neste Oyj 6,2 % Wärtsilä Oyj 4,4 % Nordea Abp EURFI 5,4 % Finnair 4,2 % Fortum Oyj 4,7 % Consti Yhtiöt 4,0 % Wärtsilä Oyj 4,0 % Nordea Abp EURFI 3,3 % Nokian Renkaat 2,2 % TeliaCompanAB/FI 3,2 % Kone Oyj B 1,8 % Aspocomp Group 3,1 % Konecranes Oyj 1,6 % Tulikivi Oyj A 3,0 % TeliaCompanAB/FI 1,6 %

