Erto antoi uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Lakot koskevat varhaiskasvatuksen yrityksissä työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5. klo 00.01 ja perjantain 2.6. kello 23.59 välisenä aikana sekä lastensuojelussa työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5. klo 00.01 ja lauantain 3.6.2023 kello 23.59 välisenä aikana. Aiemmin Erto on ilmoittanut tiettyjä varhaiskasvatuksen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteita koskevista lakoista, jotka alkavat ensi tiistaina 23.5., jolleivat osapuolet pääse sopuun ennen sitä.

Lisäksi Erto ja muut työntekijäliitot ovat ilmoittaneet tänään myös koko alaa koskevan määräaikaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon jatkamisesta 30.5. kello 13 saakka.

Lakoilla ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla vaaditaan alalle riittäviä palkankorotuksia sekä alan muiden epäkohtien korjaamista. Erto ja muut työntekijäliitot ovat vaatineet alalle palkankorotuksia, joilla pienennetään perusteettomia palkkaeroja julkiseen sektoriin nähden. Työnantajaliitto on tarjonnut julkisen sektorin korotuksia huomattavasti pienempiä palkankorotuksia eikä muistakaan alan ongelmia korjaavista kirjauksista ole päästy yksimielisyyteen. Alan kuukausia kestäneet työehtoneuvottelut päättyivät tuloksettomina huhtikuun lopussa. Kiistaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistolla maanantaista 8.5. lähtien.

”Pidämme edelleen kiinni aiemmin sovitusta työehtosopimuskirjauksesta, jonka mukaan työehtoneuvotteluissa on sitouduttu pienentämään alan palkkaeroja julkiseen sektoriin nähden. Emme voi hyväksyä, että jo ennestään matalapalkkaisen alan palkat jäävät entisestään jälkeen julkisella sektorilla tehtävien samojen töiden palkoista. Näin on etenkin, kun hyvinvointialueet haluavat tehdä tällä säästöjä ja yksityiset yritykset voittoja alan työntekijöiden toimeentulon ja hyvinvoinnin kustannuksella. Kyse on naisvaltaisesta alasta, joten tämä on myös tasa-arvokysymys.”, toteaa Erton neuvottelija ja edunvalvontajohtaja Saara Arola.