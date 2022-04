ERTO jätti toisen työtaisteluilmoituksen huolinta-alalle 

Toimihenkilöliitto ERTO purkaa yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa 26.2.2022 21:15:59 EET | Tiedote

Toimihenkilöliitto ERTOn hallitus on päättänyt, että liiton yhteistyösopimus Teboilin kanssa puretaan. ERTOlla on ollut Teboilin kanssa sopimus, jolla liiton jäsenet saavat alennusta polttoaineista. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö.