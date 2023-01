Esa Kukkonen on Suomen Kennelliiton uusi puheenjohtaja

Kukkonen on toiminut Kennelliiton hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen. Hän on ollut Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan ja Koiranet-työryhmän puheenjohtaja. Harrastustaustaltaan hän on metsästyskoiraharrastaja, ja on toiminut pitkään Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Keski-Pohjanmaan kennelpiirin hallituksessa. Ammattiuransa hän on tehnyt IT-alalla.

- Haluan nähdä Kennelliiton koko jäsenistöään lähellä olevana mahdollistajana, joka toimii joustavasti, tukee ja auttaa kehittämään kaikkia järjestäytyneen kenneltoiminnan harrastusmuotoja, linjaa Kukkonen.

Hän toivoo Kennelliiton olevan yhä painokkaammin myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Muuttuva toimintaympäristö haastaa Kennelliittoa uusiutumaan

Kennelliitto on vanha, arvostettu ja perinteikäs yhdistys, jonka taloudellisten toimintaedellytysten perustana ovat koirien rekisteröinnit ja suuri jäsenmäärä. Kukkonen näkee haasteena taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi muuttuvan toimintaympäristön, jonka mukana Kennelliiton on kyettävä uusiutumaan tinkimättä kuitenkaan perinteisistä arvoistaan.

- Koirien rekisteröintimäärä on Suomessa säilynyt pitkään hyvällä tasolla ilman suuria, äkillisiä vaihteluita. Toivottavasti uusi valtion koirarekisteri ei hämmennä tavallisia koiranomistajia tai aiheuta negatiivista suhtautumista yleisesti rekisteröintiä vastaan. Parhaassa tapauksessa valtion koirarekisteri voi myös selkeyttää sitä, mikä ja mitä tarkoitusta varten Kennelliiton koirarekisteri on.

Kukkonen on ollut pitkään mukana kehittämässä Kennelliiton tietojärjestelmiä. Kennelliiton koirarekisteri on merkittävä tietovarasto koirien jalostuksen tueksi. Rekisterin tieto on arvokasta etenkin koirakasvattajille ja rotuyhdistyksille, tieteelliseen tutkimukseen, sekä kaikille niille, jotka ovat hankkimassa koiraa. Suurin osa tiedoista on avoimesti nähtävissä verkossa Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Kaikessa toiminnassa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota koirien hyvinvointiin

Kennelliitto on ollut aktiivisesti vaikuttamassa eduskunnan käsittelyssä olevan eläinten hyvinvointilakiesityksen valmisteluun. Kennelliiton osalta aktiiviseen vastuullisuuteen kuuluu myös oman toiminnan ja omavalvonnan kehittäminen koirien hyvinvoinnin edistämiseksi.

- Haluan uskoa, että tulevaa eläinten hyvinvointilakia täydentävään jalostusasetukseen saadaan riittävät ja oikein painotetut työkalut siihen, että koiranjalostus tuottaa tulevaisuudessa entistä terveempiä ja hyvinvoivia koiria. Kennelliiton asiantuntijoiden olisi hyvin tärkeä olla mukana tämän asetuksen laatimisessa, painottaa Kukkonen.

- Koe- ja kilpailutoiminnassa aktiivinen vastuullisuus tarkoittaa myös tarvetta kehittää kokeen tai koesuorituksen keskeyttämiseen tai perumiseen liittyvää ohjeistusta, jotta vastuullinen tapahtuman järjestäjä saa varmasti riittävät työkalut eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaikissa niissä koemuodoissa, joissa koiran lisäksi käytetään kohde-eläimiä, tulee kiinnittää huomiota koiran ohella myös kohde-eläimen hyvinvointiin, hän muistuttaa.