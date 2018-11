Esa Kuloniemi esiintyy Feasta Clubilla torstaina 29.11.

Kaupunginkirjaston Draama-salin Feasta Clubi-illassa on torstaina 29.11. vuorossa Esa Kuloniemi, joka soittaa ja kertoo roots-musiikista. Clubi alkaa klo 18 ja se on ilmainen.

Esa Juhani Kuloniemi (s. 1956) on kitaristi ja pitkäaikainen Ylen bluesmusiikkitoimittaja, joka on tehnyt erilaisia blues- ja juurimusiikkiaiheisia ohjelmia vuodesta 1986.

Kuloniemi on keikkaillut Honey B & T-Bones –yhtyeensä kanssa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Hän on instrumentaaliyhtye The Hypnomenin perustajajäsen, soittanut Tuomari Nurmion Hunajaluissa ja vaikuttaa toisen suomalaisen blues-auktoriteetin Dr. Helanderin erilaisissa kokoonpanoissa.

Kuloniemi on suomentanut lukuisia afro-amerikkalaisen musiikin elämäkertoja sekä kirjoittanut kaksi kirjaa: Go Go Shoes – Honey B & T-Bonesin tarina 1982-2002 (LIKE 2002) ja The Renegades – Luopiotarina (LIKE 2017).