Esa Kuloniemi uppträder på Feasta Club torsdag 29.11.

På Feasta Club-kvällen i stadsbibliotekets Dramasal står på torsdag 29.11 Esa Kuloniemi i tur, han kommer att spela och berätta om roots-musik. Club-kvällen inleds klockan 18 och är gratis.

Esa Juhani Kuloniemi (f. 1956) är gitarrist och har under en lång tid varit Yles bluesmusikredaktör, sedan år 1986 har han också gjort olika blues- och rotmusikprogram.

Kuloniemi har åkt runt och uppträtt med sitt band Honey B & T-Bones sedan början av 1980-talet. Han var med och grundade instrumentalbandet The Hypnomen, har spelat i Tuomari Nurmios Hunajaluut och medverkar i olika sammansättningar tillsammans med den andra finländska bluesauktoriteten Dr. Helander.

Kuloniemi har översatt ett stort antal biografier om afro-amerikansk musik till finska och har skrivit två böcker: Go Go Shoes – Honey B & T-bonesin tarina 1982‒2002 (LIKE 2002) och The Renegades – Luopiotarina (LIKE 2017).