Esmi Impresia -paloilmoitinsarjan uusi vakioratkaisu tähtää virhehälytysten vähentämiseen

Asiantuntija vinkkaa: ”Kausivalojen tarkistamisella voit säästää jouluna jopa 4 800 % sähköä” 23.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Tiedote, 23.12.2022 – Jouluna on syytä tarkistaa harvoin käytössä olevien kausivalojen kunto ja turvallisuus, mutta lisäksi kannattaa varmistaa myös niiden vaikutus virrankulutukseen. Schneider Electricin kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa suosittelee vanhojen jouluvalojen päivittämistä viimeistään tämän joulun jälkeen. – Kollegani päätti tänä jouluna tarkistaa Wiser-älypistokkeella, millainen sähkönkulutus hänen vanhoilla kuusenkynttilöillään on. Ihmetys olikin suuri, kun kulutus oli 49 wattia! Pikaisen pohdinnan jälkeen valot päätettiin vaihtaa uusiin LED-valoihin ja kulutus tipahti 1 wattiin, mikä on pienin mahdollinen arvo, jonka pistoke mittaa, kertoo Hallamaa. Jouluvalojen kulutus kuriin älyratkaisuilla Hallamaa vinkkaa, että mikäli vanhoja valoja haluaa kuitenkin käyttää, on myös mahdollista säästää himmentämällä muuta valaistusta aikaan ja tunnelmaan sopivaksi. Lisäksi avuksi rientää älykoti, jonka avulla valojen toiminta voidaan automatisoida auringon nousujen ja lasku