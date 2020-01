Espoo – innovatiivinen kestävän matkailun edistäjä

Espoo on yksi Euroopan kestävimmistä kaupungeista ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Espoon kunnianhimoinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi espoolaiset suuryritykset kuten Neste kuuluvat maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon. Tätä täydentää destinaatioille ja alueen matkailuyrityksille suunnattu Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma, jossa Espoo on yksi pilottialueista yhdessä Helsingin ja Vantaan kanssa.

Vastuullisuus on tärkeää espoolaisille matkailualan toimijoille ja koko kaupungille. Espoolaiset matkailualan yritykset ovat olleet kestävän matkailun edelläkävijöitä jo pitkään. Vastuullisuus on jo ollut kantava teema Visit Espoon toimissa, mutta jatkossa se on kirjattuna strategian ytimeen. STF -ohjelma on lisännyt kumppaniyritysten kiinnostusta vastuullisuusasioihin sekä jo olemassa olevista vastuullisuustoimenpiteistä viestimiseen. ”Tällä hetkellä rakennamme Espooseen vastuullisen matkailun tiekarttaa, joka tulee pohjautumaan muun muassa YK:n SDG -tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Espoo on sitoutunut saavuttamaan tavoitteet jo 2025 ja me matkailupuolella haluamme tukea kaupungin pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen saralla. Jatkossa vastuullisuutta tuodaan vahvemmin esille myös omassa viestinnässämme ja haluamme tarjota myös vierailijoille mahdollisuuden vastuullisten valintojen tekemiseen. Espoolaisten matkailutoimijoiden upeita vastuullisuustarinoita voi kertoa ylpeänä”, Espoo Marketing Oy:n Visit-tiimin vetäjä Miikka Valo toteaa. Vastuullista matkailua Espoossa Espoossa voit nautiskella vastuullisista tapahtumista ja palveluista sekä kulttuurista ympäri vuoden. Kaupungin kaunis luonto kutsuu liikkumaan niin maalla kuin merellä. Länsimetrolla pääsee lähimetsään, museoon ja merelle ja kesäisin kaupunkipyörät ja -soutuveneet kuljettavat kestävästi ympäri pääkaupunkiseutua. Espoo on innovatiivinen kestävän kehityksen toimija ja tässä Visit Espoo kumppaneineen haluaa vahvasti olla valinnoillaan ja toimintatavoillaan mukana. ”Olemme mielissämme valinnasta STF-ohjelmaan. Sitä kautta on jo saatu paljon uutta oppia ja ideoita omaan toimintaan ja uskon, että alueen yrityksetkin ovat hyötyneet koulutuksista. Perille Asti -hankkeessa on yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kehitetty matkailijoille innovatiivisia jakamistalouden palveluita kuten veneiden überia”, Valo kertoo. Espoo liittyi ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Sen tavoitteena on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Visit Espoo on lähtenyt mukaan omalla sitoumuksellaan. Visit Espoolla vastuullisuus näkyy erityisesti arjen pienissä teoissa yhtä lailla toimistossa kuin tapahtumissa. Kierrätyksen ja muiden arkisten toimien lisäksi omissa tapahtumissa hyödynnetään samoja nimilappuja, tarjoillaan kasvis- ja lähiruokaa vieraille ja pyritään minimoimaan ruokahävikkiä. ”Kongressipuolella olemme viestineet vastuullisuustyöstä mm. vieraanvaraisuustapahtumien yhteydessä, jossa tarjoilemme delegaateille kasvisruokaa tai lähikalaa. Tämä on Visit Espoon oma sitoumus sitoumus2050 -ohjelmassa”, Valo selventää. Espoolaisissa ravintoloissa voi nauttia Reilun kaupan antimia ja lähellä tuotettua ruokaa. Kaupunkipyörien ja -veneiden suosio kasvaa tasaisesti. Ihmisten tietoisuus on kasvanut ja Visit Espoo haluaa viestiä vastuullisista matkailutoimijoista ja -kohteista sekä vihreistä tapahtumista ja kokouspaikoista. Vinkkejä vastuulliseen matkailuun ja vihreämpiin kokouksiin löytyy visitespoo.fi -verkkopalvelusta. Lisätietoja:

Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo, Miikka Valo

puh. 043 824 6038

miikka.valo@espoo.fi visitespoo.fi

facebook.com/VisitEspoo

twitter.com/visitespoo

instagram.com/visitespoo

