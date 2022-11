Espoon Keilaniemeen uusi luovien alojen keskittymä – Open Creative House juhlistaa avajaisia 16.11. avoimilla ovilla ja huippuvierailla

Espoon Keilaniemen Musiikin Satamaan ovensa avaava Open Creative House (OCH) yhdistää luovien alojen tekijät, yritykset ja organisaatiot toimimaan uudella tavalla yhteistyössä saman katon alla. OCH tarjoaa tilat digitaaliselle sukupolvelle sekä huippuluokan puitteet luovan alan toimijoille rakentaen siltoja digikulttuuriin ja globaaliin kasvuun.



Kansainvälisen tason työskentelytilat pitävät sisällään 12 musiikkistudiota, kaksi AV-studiota sekä modernit co-working tilat. Ne tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumis-, neuvottelu- ja toimistokäyttöön kotimaisen musiikkialan sydämessä. OCH sijaitsee merellisten maisemien ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä Keilaniemen metroaseman vieressä.

Musiikkistudioissa kehittyy uusia tähtiartisteja ja Dolby Atmos -audiota

Vuoden 2022 aikana valmistuneissa musiikkistudioissa on jo tuotettu, äänitetty ja miksattu musiikkia niin itsenäisille artisteille kuin major levy-yhtiöiden tähtiartisteillekin. Tämän vuoden aikana OCH:n tiloissa ovat olleet pilottikäyttäjinä muun muassa

Kaiku Entertainment

-musiikkiyhtiön tuottajat, kotimaisten musiikintekijöiden Afterwork-tilaisuudet sekä

Teosto

n,

Suomen Musiikkikustantajat ry

:n,

Suomen Musiikintekijöiden

ja

Music Finland

in organisoima Top20 Future Hitmakers -biisileiri.

AV-studioissa syntyy videotuotantoja, podcasteja ja Metaversea

Open Creative House yhdistää luovien alojen toimijoita ja tukee kasvua

Open Creative House juhlistaa aloitustaan keskiviikkona 16. marraskuuta pidettävällä avoimien ovien avajaistapahtumalla, jossa on esillä laaja joukko musiikki- ja teknologia-alan yrityksiä ja vaikuttajia. Ohjelmassa on muun muassa innovaatioesittelyjä ja paneelikeskusteluja sekä artistien showcase-esiintymisiä. Kansainvälisiä paneelivieraita edustavat muun muassa yli 50 miljoonaa albumia myyneen Ace of Base -yhtyeen perustajasekä AWAL-yhtiön perustaja ja Grammy-voittaja. Kotimaisista asiantuntijoista kuullaan muun muassa pelialalta tunnetuksi tullutta yrittäjäa.“Meillä on ilo ja etuoikeus toteuttaa avajaisten yhteydessä myös Etelä-Amerikassa kansainvälistä breikkausta tekevänin ensimmäinen julkinen esiintyminen Suomessa. Yli 3,5 miljoonaa seuraajaa Instagram-kanavallaan omaava Joalin on tehnyt syksyllä OCH:n tiloissa musiikkia saksalaisten huipputuottajien kanssa, ja ehkäpä tulevaisuudessa kuullaan sen työn hedelmiä uusina hittijulkaisuina!”, kertoo OCH:n perustaja ja toimitusjohtajaOCH:n studiot sisältävät myös kaksi huippuvarusteltua miksaus- ja masterointihuonetta, joista toinen on suunniteltu erityisesti immersiivisten Dolby Atmos -miksausten ja masterointien tekemiseen. Miksaus- ja masterointihuoneet on toteutettu yhdistellen analogista high-end studiokalustoa ja modernia digitaalista tekniikkaa. Kulku studiotiloihin tapahtuu oman applikaation ja bluetooth-yhteyden avulla.Open Creative House juhlistaa aloitustaan ainutlaatuisella kampanjalla tarjoamalla studiotilat veloituksetta käyttöön ilmoittautumisjärjestyksessä kaikille kiinnostuneille joulu- ja tammikuun ajaksi. Kampanja sisältää 2 x 8 tuntia studioaikaa käyttäjää kohden, jonka jälkeen tarjolla on tunti- tai kuukausihintaisia jäsenyyksiä. Varaus studiotiloihin tapahtuu opencreativehouse.com -nettisivujen kautta.Vuoden 2023 aikana OCH:n tiloihin valmistuu kaksi AV-studiota, jotka palvelevat niin valo- ja videokuvaajien, kuin sisällöntuottajien ja yritysten tarpeita. AV-studioiden yhteyteen rakentuu myös videopodcastien tuotantoon sekä livestreaming-toimintaan soveltuvat tilat ja laitteet.Innovaatiotyöhön ja tulevaisuuteen panostaen OCH:n AV-studioihin rakentuu myös Suomen ensimmäinen avoin Metaverse-studio. Yhteisön jäsenillä on mahdollisuus kehittää siinä erilaisia web 3.0 -teknologian ja metaversen innovaatioita.Open Creative Housen missiona on luovien alojen kasvun tukeminen osaamisen kehittämisen ja toimintamahdollisuuksien avulla. Toiminnan ytimen muodostavat luoville aloille suunnattu koulutuksellinen palvelutarjonta, toimialarajat ylittävä yhteistyö sekä kansainvälisyys.Yhteisö-omistajuusmalliin rakennettu OCH toimii myösin luovien alojen Kasvumoottorin orkestraattori-yhtiönä. Sen taustalla vaikuttaa laaja joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka muodostavat yhdessä ns. innovaatioklusterin. Alkuvaiheen ydintoimijoita ovat muun muassa alkuperäinen perustaja-yhtiö, musiikkialan digitaalista alustaa kehittävä, luovien alojen rahoitukseen, teknologiaan ja koulutusinnovointiin panostavasekä“Haluamme toivottaa kaikki luovien alojen toimijat lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uusiin tiloihimme 16.11. meidän omien Slush-etkojen merkeissä. Toivomme, että OCH voisi palvella laajasti alan toimijoita kotimaassa”, Juka Hynynen avaa.“On hienoa, että voimme vaikeiden koronavuosien jälkeen olla mukana kehittämässä uusia kasvumahdollisuuksia muusikoille ja musiikkialan toimijoille”, iloitsee Muusikkojen Liiton toiminnanjohtaja