Etäopiskelu näkyy asumistarpeissa – monelle opiskelijallekin kelpaa väljempi asunto

Ilouutinen uusille opiskelijoille: opiskelija-asuntoja tarjolla hyvin 29.6.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Opiskelijoiden pitkät asuntojonot ovat jokakesäinen vakiouutinen. Koronaepidemia on johtanut poikkeukselliseen tilanteeseen: opiskelija-asuntoja on tarjolla hyvin. Syynä on kansainvälisten opiskelijoiden kato. Osa korkeakouluista on jäädyttänyt opiskelijavaihdon ja osa englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista käynnistyy etäopetuksena. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat eivät välttämättä pääse muuttamaan Suomeen oleskelulupaprosessien ja matkustusrajoituksien takia, vaikka koulutus käynnistyisikin normaalisti. Tuoreen lakimuutoksen myötä opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenaan, jos opiskelija ei voi aloittaa opintojaan pandemian takia.