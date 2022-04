Etätyöhön siirtyminen lisäsi epävirallisen viestinnän tasa-arvoa

Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia tuore artikkeli “Employees’ perceptions of relational communication in full-time remote work in the public sector”. Siinä tarkastellaan työyhteisöjen epävirallista, suhdetason viestintää etätyön aikana ja sitä, millaisia muutoksia teknologiavälitteisyys on siihen tuonut. Tutkijoita kiinnosti myös, miten työyhteisön jäsenet olivat vuorovaikutuksessa ja pysyivät yhteisöllisenä etätyöaikana.

Artikkelin aineisto kerättiin ensimmäisen korona-aallon alussa. Tutkijoiden – ja julkisuudessakin usein esitetty oletus – oli tuolloin, että yhteisöllisyys ja yhteydenpito vähenee etätyöaikana.

Kaikki tulokset eivät kuitenkaan tukeneet alkuajan oletusta. – Kiinnostava havainto oli se, että joillekin etätyön mahdollistama yhteisöllisyyden kokemus oli myönteinen, väitöskirjatutkija Rasa Jämsen kertoo.

Jämsenin mukaan etätyöhön siirtymisen voi tulkita lisänneen tasa-arvoa epävirallisessa viestinnässä.

– Kynnys ottaa yhteyttä muihin oli matalampi. Esimerkiksi, kun etäkahvit olivat kaikkien kalenterissa, päästiin pois työpaikoille tavallisesti syntyvistä lounas- tai kahviporukoiden klikeistä. Kun kaikki olivat etänä, niin etätyössä jo aiemmin olleet tulivat nyt tasapuolisemmin huomioitua.

Julkisen sektorin työntekijöille kohdistetussa tutkimuksessa vastaajia oli noin tuhat. Tutkijat havaitsivat, että 13 % vastaajista koki etätyön tuoneen jotain lisää epäviralliseen yhteisölliseen viestintään. Lisäksi 7 % vastaajista mainitsi etätyön lisänneen toisaalta mahdollisuuksia, toisaalta haasteita. Näissä tapauksissa etätyön saatettiin esimerkiksi kokea lisänneen työkavereiden välistä vertaistukea, mutta vähentäneen esihenkilöiltä saatavaa apua.

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki eivät halua palata lähityöhön. Havaintoja voidaan käyttää hyödyksi työelämän organisoinnissa siirryttäessä takaisin lähityöhön. Tutkimuksesta voidaan ottaa oppia siihen, miten etätyöntekijä pidetään yhteisössä mukana.

– Jatkossa voidaan edetä niin, että otetaan paremmin huomioon ne, jotka olisivat mieluusti etätyössä, Jämsen tiivistää.

Tutkimuksessa ei voitu erotella, mikä oli etätyöhön siirtymisen mukanaan tuoma muutos, vai olivatko relationaaliseen viestintään liittyvät kokemukset samanlaisia jo aiemminkin, mutta etätyöhön siirtyminen toi ne vain paremmin esiin. Koska tutkimus käsitteli vain korona-ajan alkua, tutkijoiden mukaan ei sen perusteella voi myöskään tehdä arvioita siitä, miten tilanne muuttui pandemian pitkittyessä. Myönteiset havainnot suhdetason viestinnästä etätyössä heti pandemia-ajan alussa kertovat kuitenkin siitä, että yhteisöllisyyttä rakentavia toimintatapoja on mahdollista kehittää nopeastikin.

Julkaisun tiedot:

Rasa Jämsen (JYU), Anu Sivunen (JYU) ja Kirsimarja Blomqvist (LUT), Employees’ perceptions of relational communication in full-time remote work in the public sector, julkaisussa

Computers in Human Behavior, vol 132, 2022

Artikkeli luettavissa avoimena julkaisuna: https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107240

Lisätietoja: Rasa Jämsen, +358504708310, rasa.p.jamsen@jyu.fi