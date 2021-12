Etäyhteys pyörii jatkossa katkotta – valtionhallinnon Kauko-palvelu uudistuu

Etäkäyttöpalvelu Kaukon uudistuksessa Valtori halusi luoda uuden, toimivan ja mahdollisimman häiriöttömän palvelun kasvavien etäyhteystarpeiden tuomiin haasteisiin. Etäkäyttöpalvelu Kauko on tällä hetkellä laajimmin valtionhallinnon käytössä oleva suojatun etäyhteyden (VPN) palvelu. Sillä on noin 25 000 päivittäistä käyttäjää. Suojatun VPN-yhteyden kautta etätyöläinen pääsee käyttämään valtion verkon sisäisiä palveluita.



Uusi Kauko hyödyntää Fortinetin tarjoamaa teknologiaa. Fortinet on tunnettu ja sertifioitu tietoturvapalveluiden toimittaja. Fortinetin teknisen ratkaisun palvelutoimittajana on Elisa Oyj.

Vakaa ja turvallinen yhteys hyvillä nopeuksilla

Uudistuksen myötä valtionhallinnon työntekijät saavat käyttöönsä entistä vakaamman Kauko-etäyhteyden. Kaukon palvelinkapasiteettia voidaan tarvittaessa helposti laajentaa ja mahdollisia häiriöitä pystytään selvittämään ja korjaamaan sujuvasti.



Palvelun arkkitehtuuri on rakennettu siten, että huoltotyöt voidaan tehdä ilman käyttökatkoja. Mahdolliset hetkittäiset häiriöt palvelussa saattavat käytännössä aiheuttaa käyttäjille vain pyynnön kirjautua uudelleen sisään Kaukoon.



Luvassa on myös tehokkaammat yhteydet. Kaistaa siis riittää! Käyttörajoituksia ei enää tarvita.



Myös tietoturva vahvistuu. Uuden Kaukon tietoturva on auditoitu ja todettu vaatimusten mukaiseksi. Valtori kehittää palveluun uusia tunnistautumisvaihtoehtoja ja parhaillaan testataan esimerkiksi kirjautumista henkilökortin avulla.

Käyttöönotto mahdollista muutamassa päivässä

Jatkossa Valtorin asiakkaat voivat ottaa Kauko-palvelun käyttöön jopa muutamassa päivässä. Valtori on tehnyt palveluun valmistavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat nopean käyttöönoton.

Uusi Kauko tarjoaa myös entistä parempia mahdollisuuksia palvelun parissa työskenteleville asiantuntijoille. Ongelmien juurisyitä pystytään selvittämään tehokkaammin tiiviin ja systemaattisen seurannan ansiosta. Jatkossa pienetkin muutokset palvelussa pystytään havaitsemaan tarkasti. Parempi seuranta mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman raportoinnin.



Valtori yhdessä palvelu- ja laitetoimittajan kanssa kehittivät uuden Kaukon taustalla olevaa tuotetta eteenpäin ja tekivät siihen isoja parannuksia pilotoinnissa havaittujen tarpeiden mukaisesti. Näin varmistettiin, että palvelu toimii valtionhallinnon ympäristössä ja vastaa asiakasorganisaatioiden tarpeisiin.

Lisätietoa:

Tuotepäällikkö Pekka Vanhoja, pekka.vanhoja(@)valtori.fi

Palvelupäällikkö Jari Vikman, jari.vikman(@)valtori.fi