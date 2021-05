Etelä-Karjalan alueen asiakastiloja koskeva ns. turvavälimääräys kumotaan helpottuneen epidemiatilanteen vuoksi

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen toimijoita on velvoitettu varmistamaan mahdollisuus asiakkaiden tai osallistujien välisten turvavälien säilyttämiseen sisä- ja ulkotiloissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 7.5.2021 jatkopäätöksen, joka velvoittaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita varmistamaan 31.5.2021 asti, että asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää erilaisissa asiakastiloissa eli että turvavälit voidaan säilyttää. Rauhoittuneen epidemiatilanteen vuoksi lain edellytykset määräykselle Etelä-Karjalan alueella eivät enää täyty, ja aluehallintovirasto kumoaa päätöksen 13.5.2021 alkaen alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Kymenlaakson alueella vastaava päätös on kumottu toukokuun alusta alkaen.

Ns. turvavälipäätös on edelleen voimassa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla tällä hetkellä 31.5.2021 asti. Aluehallintovirasto seuraa epidemiatilanteen kehitystä jatkuvasti yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla.

Ns. turvavälipäätökseen on liittynyt vaatimus kirjallisen suunnitelman tekemiseen siitä, miten toimija varmistaa lähikontaktien välttämisen tiloissa. Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden ei tarvitse jatkossa tehdä tätä suunnitelmaa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella.

Yleiset hygieniavaatimukset on edelleen huomioitava

Tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy kuitenkin edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset:

Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.

Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.

Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 30.6.2021 saakka koko Suomessa. Hygieniavaatimukset koskevat hyvin laajasti eri toimijoita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla - käytännössä lähes kaikkia sisä- ja ulkotiloja, joissa on asiakkaita tai osallistujia. Ravintoloita koskevista vastaavanlaisista velvoitteista säädetään erillisessä tartuntatautilain pykälässä 58 a.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että epidemiatilanne voi yhä kääntyä huonompaan suuntaan viime viikkojen suotuisasta kehityksestä huolimatta. Rajoituksia puretaan siksi varovasti ja harkiten, ja jokaisen on omalta osaltaan edelleen tärkeä noudattaa voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.

