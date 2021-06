Etelä-Karjalan uusi pääpaloasema Lappeenrantaan toteutetaan vuokramallilla – Hemsön johdolla rakennustyöt käyntiin nopeasti

Jaa

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö on voittanut Lappeenrannan kaupungin hankintakilpailun Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön tulevan Lauritsalan paloaseman vuokraamisesta. Uusi asema valmistuu arviolta vuoden 2022 lopulla, ja toiminta käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Hankintakilpailu koski Lauritsalan kaupunginosaan rakennettavaa uutta paloasemaa. Hemsö vuokraa paloaseman Lappeenrannan kaupungille 20 vuoden vuokra-ajalla. Paloaseman käyttäjänä toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Hemsön kokonaisinvestointi paloasemaan on noin 11 miljoonaa euroa.

”Hankintakilpailun voitto on meille merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen investointimme Lappeenrantaan. Lappeenranta on elinvoimainen yliopistokaupunki, ja olemme tutkineet investointimahdollisuuksia Lappeenrantaan jo jonkin aikaa”, sanoo Hemsön projektikehitysjohtaja Simo Karjalainen.

Vuokramalli mahdollistaa tiiviin aikataulun

Lappeenranta selvittää kaikissa rakennushankkeissaan kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimman toteutusmallin. Selvityksen perusteella paloasema päätettiin toteuttaa vuokrahankkeena, jossa rakennus tilataan yksityiseltä toimijalta ja kunta jää siihen vuokralle.

Hankintakilpailu vuokramallista toteutettiin nopeasti, minkä ansiosta rakennustyöt saadaan käyntiin ripeästi ja paloasema valmiiksi kaupungin ja pelastuslaitoksen tavoittelemassa aikataulussa.

”Saimme kilpailutuksessa kolme hyvää ja muihin toteutusmalleihin verrattuna kilpailukykyistä tarjousta. Hemsö valittiin voittajaksi vuokrahinnan perusteella. Hemsön tarjous osoittautui kannattavaksi myös verrattuna paloaseman toteuttamiseen kaupungin omana hankkeena”, kertoo projektipäällikkö Jani Paappanen Lappeenrannan kaupungilta.

”Arvioimme tämän hankemuodon soveltamista uudisrakennushankkeissa myös jatkossa, yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.”

Paloasema valmistuu vuoden 2022 lopulla – vastaavia hankkeita vireillä ympäri Suomen

Lappeenrannan kaupunki on vienyt paloaseman suunnitelmat hyvin pitkälle. Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa, kaupunki on jo aloittanut puunkaadon tontilla ja maarakennustyöt alkavat heinäkuussa. Paloaseman kokonaisala piharakennuksineen on noin 4 000 neliömetriä. Rakennuksessa hyödynnetään osin puisia CLT-rakenteita. Aseman on määrä valmistua vuoden 2022 lopulla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikön Tuomas Pylkkäsen mukaan pelastuslaitos haluaa saada henkilöstölleen ennen kaikkea turvalliset ja terveelliset tilat.

”Tällä hetkellä keskuspaloaseman toimintoja on hajautettu, koska kaikki eivät enää voi työskennellä Armilankadun keskuspaloasemalla. Uusi keskuspaloasema tuo toiminnot takaisin yhteen paikkaan”, Pylkkänen kertoo.

”Nyt saamme kokonaisuudessaan uudet ja nykyaikaiset tilat, joissa on huomioitu pelastusviranomaisen vaatimukset niin johtamisvalmiuksien kuin tilaturvallisuudenkin osalta. Myös kaikki tarvittava kalusto saadaan sisätiloihin. Uudessa rakennuksessa on lisäksi huomioitu muuntojoustavuus tulevia tarpeita ajatellen.”

Lappeenrannan paloasema on Hemsölle tärkeä hanke, sillä vastaavia uusia hankkeita on vireillä tai odotettavissa ympäri Suomen.

”Rakennamme parhaillaan myös kahta paloasemaa Ouluun. Meillä on ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä pelastuslaitoksen toiminnalle ja millaisia ratkaisuja ja järjestelmiä modernit paloasemat vaativat. Uskomme, että meillä on hyvä eväät toteuttaa paloasema yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa ja pystymme hyödyntämään kokemuksia omistamistamme ja rakennuttamistamme paloasemista”, Hemsön Karjalainen toteaa.