Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä joukkoliikenteessä panostetaan asiakastiedon parantamiseen

Kesä tuo mukanaan uudet tiedot reittioppaaseen ja Seinäjoen matkakeskuksen muutostyöt

ELY-keskus on kilpailuttanut valtaosan järjestämästään joukkoliikenteestä ja liikenteen on tarkoitus aloittaa 6.6.2022 niiden vuorojen osalta, jotka liikennöivät kesällä. Loput liikenteestä aloittaa elokuun alkupuolella riippuen koulujen alkamisajankohdista. Tavoitteena on, että heti kesän alussa uuden liikenteen alkaessa kaikki ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen vuorot olisivat luotettavasti saatavilla yhdestä reittioppaasta, joka tässä tapauksessa olisi opas.matka.fi -reittiopas. Kesän aikana haasteita reitti- ja aikataulutietojen oikein näkymiselle Seinäjoen asemanseudun läheisyydessä aiheuttaa kuitenkin Seinäjoen asemanseudun muutostyöt, joiden seurauksena seudullisen liikenteen lähtölaiturit siirtyvät Matkakeskuksen pohjoispuolelle. Muutokset lähtölaiturien sijainnissa aiheuttavat muutoksia myös linja-autojen käyttämille reiteille, minkä seurauksena reittioppaassa voi esiintyä virheellistä tietoa.

Reittisuunnittelupalvelu opas.matka.fi yhdistää eri liikennemuotoja ja matkustusvaihtoehtoja. Palvelu kertoo reitin pisteestä A pisteeseen B valittuna ajankohtana. Reittioppaaseen ja sen taustalla oleviin digitaalisiin järjestelmiin on tehty kehitystyötä Fintraffic Oy:n kanssa, jotta kaikki vuorot löytyisivät luotettavasti reittioppaasta. Myös reittioppaan toiminnallisia elementtejä on kehitetty vastaamaan paremmin erilaisiin tarpeisiin.

Reittioppaassa voi hakea lähtö- ja määränpääpaikkoja käyttämällä paikkakuntien nimiä, asemien ja pysäkkien nimiä tai myös omalla sijainnillaan. Myös esimerkiksi linjatunnuksilla tai laituritiedoilla voi etsiä haluamiaan vuoroja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on nimennyt järjestämänsä joukkoliikenteen vuorot linjatunnuksin, jotka kertovat myös vuoron lähtölaiturin, jos matka alkaa maakunnan keskuskaupungista. Linjatunnukset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kolmenumeroisia, joista keskimmäinen numero kertoo lähtölaiturin.

Julkinen henkilöliikenne Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, lisätietoa käyttöönotettavista linjatunnuksista ja reiteistä (ely-keskus.fi): https://www.ely-keskus.fi/joukkoliikenne

Matkustajien liikkumistarpeet ovat monessa tapauksessa säännöllisiä ja oman lähipysäkkinsä voikin laittaa suosikiksi reittioppaaseen. Valitsemalla kartalta pysäkin saa käyttöönsä näkymän, josta näkee kaikki lähiaikoina pysäkin kautta kulkevat vuorot. Reittioppaan uutena toimintona voi myös luoda niin sanotun pysäkkinäytön. Valitsemalla pysäkkinäyttöön haluamansa pysäkin saa luotua näkymän, josta selviää kaikki kyseiseltä pysäkiltä pian lähtevät vuorot määränpäineen reaaliaikaisesti. Pysäkkinäytön voi lisätä vaikkapa yrityksen tai koulun infotelevisioon tai verkkosivuille.

Liikennetietoa helposti omiin kanaviisi, mm. pysäkkinäytön luominen (fintraffic.fi): https://www.fintraffic.fi/fi/liikennetietoahelposti

Reittihaku voidaan yhdistää muille verkkosivuille upotuselementin avulla

Toinen reittioppaan uusista toiminnoista on reittihakuelementin upotus omille verkkosivuille. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen verkkosivuille (https://www.ely-keskus.fi/joukkoliikenne) on upotettu kyseinen reittihakuelementti ja sen kautta voi hakea reittejä. Reittihakuelementin Hae reitti -painikkeesta siirrytään reittioppaaseen. Reittihakuelementtiä voivat hyödyntää esimerkiksi kunnat, jotka voivat lisätä toiminnon omille verkkosivuilleen. Reittihakuelementti on yksinkertainen tapa tuoda reittiopas osaksi omia verkkosivuja.

ELY-keskuksen sopimusliikenne on tyypillisesti seudullista, kaupunkeja ja kuntakeskuksia yhdistävää, liikennettä. Lisäksi rinnalla toimii markkinaehtoista liikennettä erityisesti suurien kaupunkien välillä. ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen tunnistaa jatkossa reittioppaassa käytettävästä kolmenumeroisesta linjatunnuksesta