Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on julkaistu

Palvelutasotavoitteita on määritetty liikenteelliselle palvelutasolle, laadullisille tekijöille ja julkisen liikenteen tärkeimmille solmupisteille. ELY-keskuksen liikenteen palvelutasomääritys koskee kuntakeskusten välistä, kuntarajat ylittävää liikennettä. Palvelutasomääritys sisältää junaliikenteen sekä markkinaehtoisena ja sopimusliikenteenä järjestetyn linja-autoliikenteen.

Liikenteen palvelutasotavoitteet

Palvelutasotavoitteet on määritetty kolmessa luokassa liikenteen kehittämistavoitteiden mukaan. Lisäksi osasta etäällä pääradasta sijaitsevista kunnista on asetettu tavoitteita viikonlopun liityntäyhteyksille juniin.

Luokassa 1 (joukkoliikennekäytävät) tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja palvella monipuolisesti erilaisia matkustustarpeita. Luokassa 2 (perusyhteydet) tavoitteena on mahdollistaa työssäkäynti tavallisimpina aikoina sekä kesällä että talvella. Lisäksi tarjotaan koululaisia ja opiskelijoita sekä asiointia palvelevia yhteyksiä. Luokassa 3 (koululaisliikenne) tavoitteena on mahdollistaa koululaisten ja opiskelijoiden liikkuminen kuntien välillä koulupäivinä. Luokitteluun ovat vaikuttaneet kunnan sijainti suhteessa liikenneverkkoihin, pendelöijien ja opiskelijoiden lukumäärä sekä kunnan asukasluku ja maankäyttö

Laadulliset tavoitteet

Joukkoliikenteen kilpailukykyä pystytään parantamaan hyvällä matkustajainformaatiolla ja joukkoliikennettä markkinoimalla sekä erilaisilla matkustuskokemusta parantavilla laatutekijöillä. Liikennepalveluiden laadun osalta on tunnistettu palvelutasotekijöitä, jotka vaikuttavat oleellisesti joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja matkustajatyytyväisyyteen. (Kuva 2)

Solmupisteet

Solmupisteet ovat palveluiden näkyvä ja pysyvä maanmerkki, ja joukkoliikennematkan alku- tai päätepiste. Solmupisteiden toimivuudella on iso rooli joukkoliikenteen matkaketjujen houkuttelevuudessa. Työn aikana onkin myös tunnistettu maakunnallisesti ja alueellisesti merkittävät solmupisteet ja määritetty näille palvelutasotavoitteet. (Kuva 3)

