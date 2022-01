Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä) Freyr Battery Finland Oy:n Vaasan akkukennotehdashankkeeseen (Pohjanmaa)

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee akkukennotehtaan perustamista Vaasaan Laajametsän teollisuusalueelle. Ensimmäisessä vaiheessa on suunnitteilla yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 10 GWh. Seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään siten, että vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä n. 20 GWh. Tehtaalla valmistetaan akkukennoja joko perinteisellä akkukennoprosessilla tai uudella 24M -tuotantoprosessilla riippuen markkinoiden vaatimuksista ja kysynnästä.

Tällöin tuotantolaitos pystyy valmistamaan henkilöauton akkuja yli 300 000 autolle, kun arvioidaan henkilöauton akun tehoksi 60 kWh. Tehtaalla valmistetaan akkukennoja joko perinteisellä akkukennoprosessilla tai uudella 24M -tuotantoprosessilla riippuen markkinoiden vaatimuksista ja kysynnästä. Tehtaan toimintaan liittyy huomattava suuronnettomuusriski ja erityisesti hankkeen liikennevaikutukset ja ilmapäästöt edellyttävät tarkempaa arviointia. Hanke on kokoluokaltaan niin mittava, että rakentamisen aikaisia vaikutuksia mm. läheiselle asutukselle on tarpeen selvittää. ELY-keskus onkin katsonut antamassaan yksittäistapauksia koskevassa YVA-menettelyn soveltamispäätöksessään, että hankkeen ympäristövaikutukset ovat laadultaan ja laajuudeltaan sen kaltaiset, että hankkeen sovelletaan YVA-menettelyä. ELY-keskuksen päätös on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (ymparisto.fi)

