Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueet tiivistävät yhteistyötä osaavan työvoiman saamiseksi yhteisellä alueellisella työlupalinjauksella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa)

Alueelliset linjaukset liittyvät työntekijän oleskeluluvan myöntämiseen ja työvoiman saatavuuden arviointiin ja niissä määritellään, millä ammattialoilla ammattiluokkatasolla työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työntekijän oleskelulupahakemuksia keskitetysti käsittelevät TE-toimistojen työlupapalvelut tarvitsevat työvoiman saatavuuden arvioinnin tueksi ajantasaiset alueelliset linjaukset niiltä alueilta, joilla työnteko tapahtuu.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartan tuottaman aineiston mukaan vuonna 2022 kysynnän kasvu Pohjanmaalla on ollut voimakkainta liikenteen ja logistiikan alalla. Alueella on käynnissä lukuisia hankkeita akkuteollisuuteen, vetytalouteen ja tuulivoimaan liittyen. Keski-Pohjanmaalla kysynnän kasvu on ollut voimakasta erityisesti SoTe-, MaRaMa- sekä teknologiateollisuuden ja -palveluiden aloilla. Kasvua odotetaan vihreän siirtymän ja kiertotalouden teollisuudesta. Etelä-Pohjanmaalla kysynnän kasvu on ollut erittäin voimakasta erityisesti MaRaMa alalla. Teknologiateollisuudessa on investointiaikeita ja lisäksi puutuote- ja sahateollisuudessa kysyntää on hyvin ja isot investoinnit ovat kasvattaneet tuotantokapasiteettia.

Alueiden välinen yhteistyö tiivistyi saatavuusharkintakokeilun myötä

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021, että työllisyyden edistämisen ministeriryhmä linjaa kesäkuussa 2021 ulkomaisen saatavuusharkinnan lieventämisen alueellisen kokeilun toteuttamisesta, tavoitteista ja kohdentamisesta. Kokeilu saatavuusharkinnan joustavoittamisesta kohdennettiin Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueille, ja kokeilu toteutettiin syksystä 2021 helmikuuhun 2023. Tavoitteena oli lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottaa ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja yhteisillä työlupalinjauksilla. Kokeilu ei tuonut suuria muutoksia työvoiman maahanmuuttoon, mutta yhteistyö alueiden välillä kehittyi. Kokeilun päättymisen myötä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset päättivät laatia yhteisen työlupalinjauksen.