Etelä-Savon elinkeinoelämällä sumeat talousnäkymät

Erilaiset vientiin, tuontiin ja rahojen liikkumiseen liittyvät pakotteet sekä sodan seurauksena eri toimialoille syntyvät markkinahäiriöt muuttavat yritysten toimintaympäristöä voimakkaasti. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutukset ovat vasta alkamassa, eikä niiden kestosta ole tietoa. Kyseessä on ns. epäsymmetrinen shokki, joka vaikuttaa eri toimialoihin ja yrityksiin hyvin eri tavoilla. Eteläsavolaiset yritykset eivät ole kovin voimakkaasti riippuvaisia Venäjän markkinoista, mutta välilliset vaikutukset tuntuvat täälläkin.

Korona ja sota vaikeuttavat edelleen matkailu- ja ravintola-alojen lisäksi teollisuuden toimintaan muun muassa hintojen nousun, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuden heikkenemisen ja matkustusrajoitusten kautta. Osa tuotannollisista yrityksistä joutuu kasvattamaan raaka-aine- ja komponenttivarastojaan, joka toisaalta sitoo enemmän käyttöpääomaa toimintaan. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa Euroopan epävakaa turvallisuustilanne. Investointihankkeita on kuitenkin vireillä, ja sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppojen odotetaan jatkuvan edelleen vireinä.

Kausityövoiman saatavuus askarruttaa

Majoitus- ja ravitsemisalalta on poistunut koronapandemian aikana paljon työntekijöitä kouluttautumaan muille aloille. Matkailualan kausityöpaikkojen täyttäminen tulee olemaan haastavaa. Samoin kausityövoiman saatavuus kotimaasta ja EU:n sisältä korostunee kesäkauden 2022 metsänhoitotöissä. Myös Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutukset maa- ja puutarhatalouden kausityövoiman saantiin askarruttavat yrityksiä.

Metalliteollisuudessa on ollut vuosikausia vaikeuksia rekrytoida hitsaajia ja koneistajia. Rakennusalaa vaivaa koko maakunnassa pula osaavista toimihenkilöistä. Betonituoteteollisuus on noussut uudeksi alaksi, jossa on rekrytointivaikeuksia. Puunjalostusteollisuus on onnistunut saamaan tarvitsemansa työntekijät varsin hyvin, ehkä teollisuudenaloista parhaiten. Sosiaali- ja terveyspalveluissa määrällinen pula on suurta lähihoitajista ja sairaanhoitajista.

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain toteuttaman Työvoiman hankinta toimipaikoissa -selvityksen mukaan Etelä-Savossa on ollut vähiten rekrytointivaikeuksia vuonna 2021. Näin on palattu koronaa edeltävään aikaan, sillä myös vuonna 2019 Etelä-Savossa oli rekrytointivaikeuksia vähiten Suomessa.

