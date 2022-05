Etelä-Savon ELY-keskuksen E-vastuualueen johtajan virkaa haki 23 henkilöä

Suojele harjuluonnon monimuotoisuutta - älä poimi, tallaa tai siirrä rauhoitettua kangasvuokkoa 3.5.2022 09:21:02 EEST | Tiedote

Kangasvuokko on kevään ensimmäisiä kukkivia kasveja, jota voit päästä ihailemaan harjuilla ja kuivilla, valoisilla kankailla. Laji on rauhoitettu jo vuonna 1952, mutta rauhoituksesta huolimatta laji on vähentynyt. Viimeisimmässä Suomen lajien punaisessa kirjassa laji listattiin vaarantuneeksi. Asutuksen läheisyydessä kangasvuokkoa uhkaa rakentaminen, tallaaminen ja edelleen myös kasvien poiminen ja siirtäminen puutarhoihin. Luonnossa kasvavat kangasvuokot tulee jättää rauhaan yhteisesti ihailtaviksi.