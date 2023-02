Etelä-Savon jäätilanne kohentunut, mutta edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä huonompi

Etelä-Savon paksuin havaittu jääpeite on tällä hetkellä Haukivedellä Oravissa (45 cm) ja Kyyvedellä (34 cm). Tammikuun lopulla tehtyyn mittaukseen verrattuna Etelä-Savon jäätilanne on kohentunut 1–6 cm alueellisilla ja valtakunnallisilla seurantapisteillä, mutta on edelleen ajankohtaan nähden keskimääräistä huonompi. Poikkeuksena Haukiveden Oravi, missä jää on 4 cm keskimääräistä paksumpaa.

Havaittu teräsjään paksuus oli kaikilla alueellisilla seurantapisteillä, paitsi Oravissa, vähintään 15 cm. Oravista teräsjään paksuudesta ei ole saatavilla tietoja. Oravia lukuun ottamatta kaikilla seurantapisteillä havaitut teräsjään paksuudet ovat siis riittävät kantamaan moottorikelkan.

Tällä hetkellä Etelä-Savon järvien jäiden päällä on 6–8 cm paksuinen kerros lunta. Alueellisilla seurantapisteillä eniten lunta oli Pertunmaan Peruvedellä eli 8 cm. Runsaampi lumentulo pikkupakkasilla voi muodostaa jään päälle eristävän kerroksen, mikä voi heikentää jääkerroksien paksunemista. Säätietojen ja talven aiempien jäämittausten perusteella lähiviikkojen mahdollinen jäiden paksuneminen jäänee 1–5 cm välille.