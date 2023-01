Etelä-Savon jäätilanne parantunut tammikuun alusta

Kohvan ja teräsjään osuudet muodostuneesta uudesta jäästä näyttävät vaihtelevan huomattavasti seurantapaikkojen välillä: Peruvedellä suurin osa muodostuneesta jäästä on lumesta muodostunutta kohvaa, kun taas Korpijärvellä suurin osa muodostuneesta uudesta jäästä on teräsjäätä.

Jää kantaa jalankulkijan, mutta ei moottorikelkkaa

Kaikilla seurantapisteillä teräsjään paksuudet olivat riittävät (vähintään 5 cm) kantamaan jalankulkijan. Vesikerroksia ei havaittu alueellisilla seurantapisteillä.

Alueellisilla seurantapisteillä havaittu teräsjään paksuus ei täytä 15 senttiä, mikä on turvaraja moottorikelkalla jäillä ajelulle. Jos moottorikelkalla kuitenkin mennään jäälle, kulkijan on hyvä muistaa, että vesistön jäänpaksuus ei ole vakio: mittauspaikoilla on metrin säteellä havaittu jään paksuudessa useamman sentin eroja.

Runsas lumentulo saattaa heikentää jään paksunemista

Seuraavan kymmenen päivän aikana voi olla luvassa lumisateita. Runsaampi lumentulo voi muodostaa jään päälle eristävän kerroksen, mikä voi heikentää jääkerroksien paksunemista. Jos lumentulo jää vähäiseksi, pakkaset saattavat lisätä kirkkaan ja tasaisen teräsjään muodostumista Etelä-Savon järvillä.