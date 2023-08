Etelä-Savon sinilevätilanne runsastunut

Kuudella valtakunnallisella sinileväseurannan havaintopaikalla on tehty sinilevähavaintoja Etelä-Savossa. Mikkelissä Pitkäjärven ja Launialan uimarannoilla, Pieksämäen Pieksänjärvellä, Kangasniemen kirkonkylän uimarannalla, Sulkavan Alinanniemen uimarannalla sekä Rantasalmen Pienellä Raudanvedellä on havaittu hieman sinilevää. Lisäksi kansalaishavaintoja sinilevästä on tehty muutamia.

Kansalaishavaintojen mukaan hieman levää on Pieksämäen Maavedellä, Haukivuoren Ankeleenjärvellä ja Sulkavan Siikavedellä. Viikon levätilanne Etelä-Savossa on hieman runsaampi kuin mitä ajankohdalle on tyypillistä, kun katsotaan pitkän aikavälin keskiarvoja. Epävakainen sää aiheuttaa kuitenkin sen, että levätilanne voi vaihdella nopeastikin, jopa saman vuorokauden sisällä. Tyynellä säällä sinilevää voi kertyä vedenpintaan, kun taas tuulinen sää voi hajottaa kukintoja ja sekoittaa levän vesipatsaaseen. Näin tunnistat sinilevän Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Siitepöly voi helposti muistuttaa sinilevää, mutta levästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä. Sinilevän tunnistamisessa voi käyttää apuna keppi- tai lasitestiä. Jos levämassaa nostaa tikulla ja se hajoaa hippusiksi veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos se puolestaan jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Kun vettä seisottaa lasissa, sinilevä nousee pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa. Sinilevät voivat aiheuttaa terveyshaittoja, vältä selkeästi leväpitoisen veden käyttöä Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä tai muita haitallisia yhdisteitä. Kaikki sinilevät eivät ole haitallisia. Noin puolet levistä kykenee tuottamaan myrkkyjä, mutta levien myrkyllisyyttä ei voi tunnistaa silmämääräisesti, joten havaittuun levään kannattaa suhtautua varovaisuudella. Sinilevien aiheuttamiin oireisiin lukeutuvat muun muassa iho-oireet, silmien ärsyyntyminen, pahoinvointi ja vatsaoireet sekä flunssan kaltaiset oireet. Sinileväistä vettä ei tule käyttää juomavetenä eikä löyly- tai pesuvetenä. Jos sinileväisessä vedessä on uinut, tulee peseytyä huolellisesti puhtaalla vedellä. Erityisesti lapset ja lemmikkieläimet kannattaa pitää poissa sinileväisestä vedestä. Jos epäilet sinilevän aiheuttaneen myrkytysoireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111. Levähavainnoista ilmoittaminen Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma@ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Myös havainnot siitä, ettei sinilevää ole, ovat tärkeää tietoa. Havaintojen kirjaaminen on helppoa Havaintolähetti-verkkosivun avulla. Havaintolähetillä voi ilmoittaa havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, esimerkiksi näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista. Yksittäisen levähavainnon tallentaminen Järvi-meriwikiin (jarviwiki.fi)

Havaintojen tallentaminen Havaintolähetin avulla (jarviwiki.fi)

Ohje levähavainnon tekemiseen (jarviwiki.fi)

