Etelä-Savoon uusia luonnonsuojelualueita 940 hehtaaria

Etelä-Savon ELY-keskus toteutti vuonna 2020 luonnonsuojeluohjelmia yhteensä noin 940 hehtaaria. Valtiolle hankittiin luonnonsuojelutarkoituksiin 210 hehtaaria ja yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 730 hehtaaria. Suojelutoimet kohdistuivat yhteensä 57 kiinteistöille ja perustuivat maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Maanomistajille maksettuihin kauppahintoihin ja korvauksiin käytettiin yhteensä noin 5,96 miljoonaa euroa.

Alueiden kokonaismäärästä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO-ohjelma) kohteita oli 551 hehtaaria. METSO-ohjelman toteutuksessa suojelun painopisteenä olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät (331 ha), puustoiset suot ja soiden reunametsät (49 ha) sekä lehdot (14 ha). Uudessa Helmi-elinympäristöohjelmassa suojeltiin soita ja soiden reunametsiä 292 ha. METSO- ja Helmi-ohjelmien lisäksi Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita suojeltiin 100 hehtaaria.

Helmi-ohjelman soidensuojelu täydentää METSO-ohjelman metsiensuojelua

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja se tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden suojella metsiään korvausta vastaan. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen tarjontaan, heidän haluunsa suojella metsiään ja niiden luontoarvoja.

METSO-ohjelma on saanut Etelä-Savossa hyvän vastaanoton maanomistajilta. Vuosina 2008–2020 Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt maanomistajien kanssa yhteensä 380 METSO-suojelusopimusta. Ohjelmalla on suojeltu Etelä-Savossa metsää 5044 hehtaaria, mikä on noin 79 % ohjelmalle asetetusta tavoitteesta (6417 ha). Maakunnan metsätalousmaan pinta-ala on 1,24 milj. hehtaaria, josta METSO-ohjelman suojelutavoite on siis noin 0,5 %.

Vuonna 2020 METSO-ohjelman metsiensuojelua täydensi Helmi-ohjelman soidensuojelu. Suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajat saavat siitä korvauksen. Osana Helmi-ohjelmaa suojellaan ensisijaisesti soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita, kaavojen suojeluvarauksessa olevia soita ja soidensuojelualueiden laajennuksia. Tärkeää on suon vesitalouden luonnontilaisuus tai sen kaltaisuus. Suoluonnon helmien helmiä ovat rehevät korvet ja letot.

ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita soita ja metsiä suojeltavaksi osana Helmi- ja METSO-ohjelmia. ELY-keskuksella on METSO-ohjelmassa melko kattavasti yhteistyösopimukset eri metsäorganisaatioiden kanssa. Metsänomistaja voi siten selvittää mahdollista suojeluasiaa myös metsäammattilaisen avustuksella. Metsäammattilaiset avustavat tarvittaessa myös suojeluhakemuksen tekemisessä. Lisätietoa METSO-ohjelmasta löytyy Metsonpolku-verkkosivulta.