Etelä-Savossa elokuun alun sinilevätilanne enimmäkseen rauhallinen

Jaa

Kuluvan viikon viileä ja tuulinen sää on laskenut sinilevähavaintojen määrän maltilliselle tasolle. Tällä viikolla sinilevähavaintoja ilmoitettiin Mäntyharjun Pyhäveden Haapaselältä ja Pieksämäen Ahvenlammen Jäppilän uimarannalta. Jäppilän uimarannalta on raportoitu runsaista leväkukinnoista ja uimaranta on asetettu toistaiseksi uimakieltoon.

Sinilevää rannassa. Kuvaaja: Markku Janhunen. Vapaa julkaistavaksi.

Viime viikolla ilmoitukset levähavainnoista kääntyivät jälleen hieman nousuun hetkellisesti palanneiden helteiden myötä. Sinilevähavaintoja kirjattiin neljältä Etelä-Savon ELY-keskuksen havaintopaikalta: Haapaselältä, Vangasjärveltä, Pieksäjärveltä sekä Jäppilän uimarannalta. Jäppilän uimarannalta raportoitujen runsaiden leväkukintojen vuoksi Keski-Savon ympäristötoimi on 27.7. asettanut uimarannan toistaiseksi uimakieltoon. Muilta paikoilta ilmoitetut havainnot ovat koskeneet vain vähäisiä levämääriä. Pintavesien lämpötilat yhä laskussa Viilenneen sään myötä myös pintavesien lämpötilat ovat viime viikkojen aikana laskeneet niin Etelä-Savossa kuin muuallakin Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) suorittamassa pintavesien lämpötilaseurannassa Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 4.8. pintaveden lämpötilaksi 18,0 °C ja Oravin Haukivedellä Savonlinnassa vastaavasti 18,1 °C. Lämpötilat ovat näillä havaintopaikoilla 1,3–1,4 °C pitkän aikavälin keskiarvoa matalampia, siinä missä lähiviikkojen hellejakson aikana pintavedet olivat monin paikoin jopa 4–7 astetta normaalia lämpimämpiä. Lisätietoa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta, pintavesien lämpötiloista ja muista vesistöihin liittyvistä asioista löytyy esimerkiksi vesi.fi-verkkopalvelusta. Etelä-Savon ELY-keskus on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa ja tiedottaa alueensa levätilanteesta lomakautena muutaman viikon välein ja useamminkin, mikäli levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Etelä-Savon ELY-keskus seuraa maakunnan sinilevätilannetta säännöllisesti 16 järvikohteella. Näin tunnistat sinilevän Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa vettä seisotettaessa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa. Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa perkaamisen päätteeksi pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (palvelee 24 h/vrk). Kansalaiset voivat halutessaan ilmoittaa omia sinilevähavaintojaan suoraan JärviWikiin Havaintolähetti-palvelun avulla. JärviWiki-sivustolla pääsee myös tarkastelemaan ELY-keskusten havaintopaikkojen tietoja ja selaamaan muiden lähettämiä levähavaintoja.

Avainsanat leväleväkatsauspintavesisinilevä

Yhteyshenkilöt

Kuvat Sinilevää rannassa. Kuvaaja: Markku Janhunen. Vapaa julkaistavaksi. Lataa

Linkit