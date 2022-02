Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Uudellamaalla

Aluehallintovirasto määrää Jyväskylän kaupungin järjestämään puheterapiapalvelut hoitotakuun puitteissa 20.2.2022 08:45:00 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 15.2.2022 Jyväskylän kaupungille määräyksen järjestää puheterapiapalvelut kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Jyväskylän kaupungin on suoritettava tarpeelliset toimenpiteet 31.8.2022 mennessä. Aluehallintovirasto määrää Jyväskylän kaupungin antamaan 12.9.2022 mennessä ajankohtaiset tilastotiedot puheterapeutin hoitoon pääsyn toteutumisesta.